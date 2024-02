Ken Roczen (Suzuki/P3): Redenção depois de uma série de azares

Depois da corrida na lama em São Francisco, o piloto alemão da HEP Suzuki Ken Roczen terminou no pódio pela primeira vez este ano. Depois, teve uma série de azares que, esperamos, tenha terminado em Detroit.

A lenda do Super cross, Ricky Carmichael, que comenta as corridas de Supercross dos EUA na TV, chegou a acreditar que o alemão poderia vencer antes da final em Detroit, já que Roczen tinha a velocidade dos primeiros colocados desde o início no Ford Field. Ele terminou a segunda bateria em segundo lugar, atrás do eventual vencedor Jett Lawrence (Honda), diante de um estádio com lotação esgotada, fazendo uma forte atuação para bater Jason Anderson (Kawasaki) e até pareceu guardar forças para a final no final.

"Tive uma série de azares", explicou Roczen. "Pode acontecer a qualquer um neste desporto. Lutámos para voltar ao pódio e sei que temos tudo o que precisamos para estar no topo. Mas antes de começar a pensar em ganhar sempre, quero ganhar alguma consistência e estar no pódio regularmente."

No entanto, Roczen teve um momento assustador no início da final: no final da reta da partida, foi tocado por trás por Hunter Lawrence e levado para o lado de fora. De seguida, tocoutambém na Husqvarna de Malcolm Stewart na primeira colina e, em poucos segundos, caiu da liderança para o meio do pelotão.

No entanto, Roczen mostrou uma velocidade tremenda nas primeiras voltas e fez várias manobras de ultrapassagem inteligentes, ganhando repetidamente velocidade nas linhas exteriores para as secções seguintes da pista. Eli Tomac(Yamaha), em particular, ofereceu forte resistência em terceiro lugar, mas mesmo ele foi impotente contra a fenomenal velocidade de Ken nas curvas.

"Agora só quero avançar um pouco mais no campeonato", pensa Roczen, que agora quer pôr para trás das costas a má sorte das últimas três corridas.

Com o seu pódio em Detroit, o alemão melhorou de P8 para 7º lugar após 5 das 17 corridas e está a 21 pontos do líder. Mas o 7º lugar não reflecte o seu atual nível de pilotagem. Roczen está claramente melhor. A sua velocidade e o seu nível de condição física estão correctos e ele também é capaz de manter o seu ritmo até ao fim. Nas últimas voltas, os tempos de volta caem 3 a 4 segundos, mas isto pode ser observado em todos os pilotos e deve-se principalmente à deterioração das condições da pista e das voltas. Roczen está em forma. Esperamos que o pódio em Detroit tenha sido apenas o começo. A 6ª etapa do campeonato começa na próxima semana em Glendale.

Resultados do Supercross Detroit:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda

2º Chase Sexton (EUA), KTM

3º Ken Roczen (D), Suzuki

4º Cooper Webb (EUA), Yamaha

5º Jason Anderson (EUA), Kawasaki

6º Aaron Plessinger (EUA), KTM

7º Dylan Ferrandis (F), Honda

8º Hunter Lawrence (AUS), Honda

9º Justin Cooper (EUA), Yamaha

10º Eli Tomac (EUA), Yamaha

Classificação do campeonato após a 5ª ronda de 17:

1º Chase Sexton (EUA), KTM, 98

2º Jett Lawrence (AUS), Honda, 97,(-1)

3º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 96,(-2)

4º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 92,(-6)

5º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 84,(-14)

6º Eli Tomac (EUA), Yamaha, 82,(-16)

7º Ken Roczen (D), Suzuki, 77,(-21)

8º Dylan Ferrandis (F), Honda, 77,(-21)

9º Justin Barcia (USA), GASGAS, 59,(-39)

10º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52,(-46)