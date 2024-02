Aaron Plessinger (KTM): El fiasco de la salida le cuesta la placa roja

Tras terminar sexto el sábado en Detroit, el piloto del Red Bull KTM Aaron Plessinger tuvo que ceder el liderato de la clasificación en la todavía joven temporada de la serie US Supercross.

Aaron Plessinger no tenía muchos motivos para estar contento tras el Supercross de Detroit disputado el sábado por la tarde y tuvo que ceder el liderato de la clasificación general a su compañero de equipo en el Red Bull KTM Chase Sexton, que volvió a colocarse al frente de la clasificación tras su segundo puesto y ahora aventaja en un punto al ganador de Detroit Jett Lawrence (Honda) y en dos a Plessinger.

Plessinger terminó 10º en la sesión clasificatoria, delante del asesor de KTM Heinz Kinigadner y su hijo Hannes, y tuvo que adaptarse primero a la superficie blanda. En su carrera eliminatoria, Plessinger se hizo rápidamente con la victoria: todo parecía ir según lo previsto para el vaquero.

Sin embargo, la salida de la final fue un desastre para Plessinger, que se quedó atascado y sólo pudo alcanzar la 15ª posición tras la primera curva. "En general, he tenido una buena tarde", explicó el piloto de 28 años. "Ganamos la carrera. Me equivoqué en la salida de la final, pero al final fui sexto y no estoy demasiado disgustado por ello".

En la apretada batalla por el campeonato, Plessinger está a sólo dos puntos del líder Sexton, tercero, tras cinco de 17 pruebas. "Haremos los deberes y luego seguiremos luchando por el campeonato", analizó el favorito del público. "Ahora toca ir a Glendale. Me gusta el estadio de allí, así que volveremos a entrar en calor y estamos deseando que llegue."

Resultado Supercross Detroit:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda

2º Chase Sexton (USA), KTM

3º Ken Roczen (D), Suzuki

4º Cooper Webb (USA), Yamaha

5º Jason Anderson (USA), Kawasaki

6º Aaron Plessinger (USA), KTM

7º Dylan Ferrandis (F), Honda

8º Hunter Lawrence (AUS), Honda

9º Justin Cooper (USA), Yamaha

10º Eli Tomac (USA), Yamaha

Clasificación del campeonato tras la 5ª de las 17 rondas:

1º Chase Sexton (USA), KTM, 98

2º Jett Lawrence (AUS), Honda, 97, (-1)

3º Aaron Plessinger (USA), KTM, 96, (-2)

4º Cooper Webb (USA), Yamaha, 92, (-6)

5º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 84, (-14)

6º Eli Tomac (USA) Yamaha, 82, (-16)

7º Ken Roczen (D), Suzuki, 77, (-21)

8º Dylan Ferrandis (F), Honda, 77, (-21)

9º Justin Barcia (USA), GASGAS, 59, (-39)

10º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52, (-46)