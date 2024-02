Aaron Plessinger (KTM) : Un fiasco au départ coûte Red-Plate

Aaron Plessinger n'avait guère de raisons de se réjouir à l'issue du Supercross de Detroit samedi soir et a dû céder la tête du classement général à son coéquipier de Red Bull-KTM Chase Sexton qui, après sa deuxième place, a repris la tête du classement et compte désormais un point d'avance sur le vainqueur de Detroit Jett Lawrence (Honda) et deux sur Plessinger.

Sous les yeux du conseiller KTM Heinz Kinigadner et de son fils Hannes, Plessinger a décroché la 10e place lors des qualifications et a dû s'adapter à la surface molle. Lors de sa course de qualification, Plessinger a rapidement remporté la victoire - tout semblait se dérouler comme prévu pour le cow-boy.

Mais le départ de la finale a été un désastre pour Plessinger, qui s'est retrouvé coincé et en 15e position après le premier virage. "Dans l'ensemble, j'ai passé une bonne soirée", a expliqué le pilote de 28 ans. "Nous avons remporté une heat race. J'ai raté mon départ en finale, mais j'ai fini sixième et je n'en suis pas si fâché que ça".

Dans la lutte serrée pour le championnat, il ne manque à Plessinger que deux points au leader Sexton après cinq des 17 épreuves de la troisième place. "Nous allons faire quelques devoirs et continuer à nous battre pour le championnat", a analysé le chouchou du public. "Maintenant, nous allons à Glendale. J'aime bien le stade là-bas, nous allons donc aussi retrouver la chaleur et nous en avons hâte".

Résultat du Supercross de Detroit :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Chase Sexton (USA), KTM

3. Ken Roczen (D), Suzuki

4. Cooper Webb (USA), Yamaha

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki

6. Aaron Plessinger (USA), KTM

7. Dylan Ferrandis (F), Honda

8. Hunter Lawrence (AUS), Honda

9. Justin Cooper (USA), Yamaha

10. Eli Tomac (USA) Yamaha

Classement du championnat après le 5e tour sur 17 :

1. Chase Sexton (USA), KTM, 98

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 97, (-1)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 96, (-2)

4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 92, (-6)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 84, (-14)

6. Eli Tomac (USA) Yamaha, 82, (-16)

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 77, (-21)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 77, (-21)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 59, (-39)

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52, (-46)