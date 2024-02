Aaron Plessinger (KTM): il fiasco alla partenza costa la targa rossa

Aaron Plessinger ha avuto pochi motivi per essere felice dopo il Supercross di Detroit di sabato sera e ha dovuto cedere la testa della classifica generale al suo compagno di squadra Red Bull KTM Chase Sexton, che è tornato in testa alla classifica dopo il suo secondo posto e ora ha un punto di vantaggio sul vincitore di Detroit Jett Lawrence (Honda) e due su Plessinger.

Plessinger si è classificato 10° nelle qualifiche, davanti al consulente KTM Heinz Kinigadner e a suo figlio Hannes, e per prima cosa ha dovuto adattarsi alla superficie morbida. Nella sua gara di manche, Plessinger ha subito conquistato la vittoria: tutto sembrava andare secondo i piani per il cowboy.

Tuttavia, la partenza della finale è stata un disastro per Plessinger, che è rimasto bloccato e si è ritrovato solo in 15a posizione dopo la prima curva. "Tutto sommato, ho avuto una buona serata", ha spiegato il 28enne. "Abbiamo vinto la gara di manche. Nella finale ho sbagliato la partenza, ma alla fine ero sesto e non sono troppo arrabbiato".

Nella serrata lotta per il campionato, Plessinger è a soli due punti dal leader Sexton, al terzo posto dopo cinque delle 17 gare disputate. "Faremo un po' di compiti a casa e poi continueremo a lottare per il campionato", ha analizzato il beniamino del pubblico. "Ora si parte per Glendale. Mi piace lo stadio lì, quindi torneremo al caldo e non vediamo l'ora".

Risultati Supercross Detroit:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda

2° Chase Sexton (USA), KTM

3° Ken Roczen (D), Suzuki

4° Cooper Webb (USA), Yamaha

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki

6° Aaron Plessinger (USA), KTM

7° Dylan Ferrandis (F), Honda

8° Hunter Lawrence (AUS), Honda

9° Justin Cooper (USA), Yamaha

10° Eli Tomac (USA), Yamaha

Classifica del campionato dopo il 5° di 17 gare:

1° Chase Sexton (USA), KTM, 98

2° Jett Lawrence (AUS), Honda, 97, (-1)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 96, (-2)

4° Cooper Webb (USA), Yamaha, 92, (-6)

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 84, (-14)

6° Eli Tomac (USA) Yamaha, 82, (-16)

7° Ken Roczen (D), Suzuki, 77, (-21)

8° Dylan Ferrandis (F), Honda, 77, (-21)

9° Justin Barcia (USA), GASGAS, 59, (-39)

10° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52, (-46)