Aaron Plessinger (KTM): Fiasco no arranque custa placa vermelha

Depois de terminar em sexto no sábado em Detroit, o piloto da Red Bull KTM Aaron Plessinger teve de abandonar a liderança da classificação na ainda jovem temporada da série US Supercross.

Aaron Plessinger teve poucos motivos para estar contente depois do Supercross de Detroit, no sábado à noite, e teve de ceder a liderança da classificação geral ao seu companheiro de equipa na Red Bull KTM, Chase Sexton, que voltou ao topo da classificação depois do segundo lugar e está agora um ponto à frente do vencedor de Detroit, Jett Lawrence (Honda), e dois à frente de Plessinger.

Plessinger terminou em 10º na qualificação, à frente do consultor da KTM, Heinz Kinigadner, e do seu filho Hannes, e primeiro teve de se adaptar à superfície macia. Na sua corrida de aquecimento, Plessinger correu imediatamente para a vitória - tudo parecia estar a correr de acordo com o plano para o cowboy.

No entanto, a partida para a final foi um desastre para Plessinger, que ficou preso e só se encontrou na 15ª posição após a curva 1. "No geral, tive uma boa noite", explicou o piloto de 28 anos. "Ganhámos a corrida de qualificação. Fiz asneira no arranque da final, mas no final fiquei em sexto e não estou muito chateado com isso."

Na luta renhida pelo campeonato, Plessinger está a apenas dois pontos do líder Sexton, que ocupa o terceiro lugar após cinco dos 17 eventos. "Vamos fazer o trabalho de casa e depois continuar a lutar pelo campeonato", analisou o favorito do público. "Agora é a vez de Glendale. Gosto do estádio de lá, por isso vamos estar de volta ao calor e estamos ansiosos por isso."

Resultado do Supercross Detroit:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda

2º Chase Sexton (EUA), KTM

3º Ken Roczen (D), Suzuki

4º Cooper Webb (EUA), Yamaha

5º Jason Anderson (EUA), Kawasaki

6º Aaron Plessinger (EUA), KTM

7º Dylan Ferrandis (F), Honda

8º Hunter Lawrence (AUS), Honda

9º Justin Cooper (EUA), Yamaha

10º Eli Tomac (EUA), Yamaha

Classificação do campeonato após a 5ª ronda de 17:

1º Chase Sexton (EUA), KTM, 98

2º Jett Lawrence (AUS), Honda, 97, (-1)

3º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 96, (-2)

4º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 92, (-6)

5º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 84, (-14)

6º Eli Tomac (EUA), Yamaha, 82, (-16)

7º Ken Roczen (D), Suzuki, 77, (-21)

8º Dylan Ferrandis (F), Honda, 77, (-21)

9º Justin Barcia (USA), GASGAS, 59, (-39)

10º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52, (-46)