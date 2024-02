Eli Tomac (Yamaha/P10) a-t-il eu des problèmes d'amortisseurs ?

Il était évident qu'Eli Tomac avait des problèmes techniques lors de la 5e manche du championnat de supercross à Detroit. Mais comme d'habitude, l'équipe garde le silence par égard pour ses partenaires OEM. Les spéculations sont donc nombreuses.

Mais revenons d'abord aux faits concrets : Jusqu'au sixième tour, le pilote du Star Racing Yamaha se classait troisième derrière Jett Lawrence (Honda) et Chase Sexton(KTM). Après avoir été dépassé par Ken Roczen(Suzuki), il a pu suivre l'Allemand pendant quelques tours. Dans la deuxième moitié de la course, à partir du 12e tour environ, Tomac a été relégué de plus en plus loin. Il a terminé la course à la 10e place.

Ce qui était frappant, c'est qu'il ne cessait de regarder sa moto vers le bas à la fin. Jusqu'au 12e tour, Tomac réalisait des temps au tour de 44 à 45 secondes, puis ses temps au tour ont chuté dans la zone des 48 secondes et plus bas. La cause exacte de sa chute soudaine n'est pas officiellement annoncée, mais il est considéré comme probable qu'il s'agisse d'un problème de suspension. Il semblait y avoir un défaut au niveau de l'amortisseur arrière.

Tomac semblait frustré à la fin et roulait comme l'ombre de lui-même autour de la piste. Avec une 10e place à Detroit, le vainqueur de la 3e finale d'Anaheim-2 a reculé à la 6e place du classement. Après cinq courses, il accuse un retard de 16 points sur le leader Sexton.

Résultat du Supercross de Detroit :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Chase Sexton (USA), KTM

3. Ken Roczen (D), Suzuki

4. Cooper Webb (USA), Yamaha

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki

6. Aaron Plessinger (USA), KTM

7. Dylan Ferrandis (F), Honda

8. Hunter Lawrence (AUS), Honda

9. Justin Cooper (USA), Yamaha

10. Eli Tomac (USA) Yamaha

Classement du championnat après le 5e tour sur 17 :

1. Chase Sexton (USA), KTM, 98

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 97,(-1)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 96,(-2)

4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 92,(-6)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 84,(-14)

6. Eli Tomac (USA) Yamaha, 82,(-16)

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 77,(-21)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 77,(-21)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 59,(-39)

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52,(-46)