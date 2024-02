Eli Tomac (Yamaha/P10) ha avuto problemi all'ammortizzatore?

Per sei giri, il pilota Star Racing Yamaha Eli Tomac è stato in corsa per il podio a Detroit. Tuttavia, dopo la metà della gara, i suoi tempi sul giro sono scesi significativamente, suggerendo un problema tecnico.

Era ovvio che Eli Tomac avesse problemi tecnici alla quinta prova del Campionato Supercross a Detroit. Ma, come al solito, il team ha mantenuto il riserbo per non dare troppo peso ai suoi partner OEM. Quindi ci sono molte speculazioni.

Ma prima i fatti concreti: Fino al sesto giro, il pilota dello Star Racing Yamaha era al terzo posto dietro a Jett Lawrence (Honda) e Chase Sexton(KTM). Dopo essere stato superato da Ken Roczen(Suzuki), è riuscito a seguire il tedesco per alcuni giri. Nella seconda metà della gara, a partire dal 12° giro circa, Tomac è stato spinto sempre più indietro. Ha concluso la gara al 10° posto.

Si è notato che alla fine continuava a guardare la sua moto. Fino al 12° giro, Tomac ha fatto registrare tempi sul giro di 44-45 secondi, dopodiché i suoi tempi sono scesi fino a 48 secondi e oltre. La causa esatta dell'improvviso calo non è stata resa nota ufficialmente, ma si ritiene probabile che si tratti di un problema alle sospensioni. Sembrava trattarsi di un difetto dell'ammortizzatore posteriore.

Tomac è apparso frustrato alla fine e ha girato in pista come l'ombra di se stesso. Con la P10 di Detroit, il vincitore della terza finale di Anaheim-2 è sceso al sesto posto in classifica. Ora è a 16 punti dal leader del campionato Sexton dopo 5 gare.

Risultati del Supercross di Detroit:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda

2° Chase Sexton (USA), KTM

3° Ken Roczen (D), Suzuki

4° Cooper Webb (USA), Yamaha

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki

6° Aaron Plessinger (USA), KTM

7° Dylan Ferrandis (F), Honda

8° Hunter Lawrence (AUS), Honda

9° Justin Cooper (USA), Yamaha

10° Eli Tomac (USA), Yamaha

Classifica del campionato dopo il 5° di 17 gare:

1° Chase Sexton (USA), KTM, 98

2° Jett Lawrence (AUS), Honda, 97,(-1)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 96,(-2)

4° Cooper Webb (USA), Yamaha, 92,(-6)

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 84,(-14)

6° Eli Tomac (USA) Yamaha, 82,(-16)

7° Ken Roczen (D), Suzuki, 77,(-21)

8° Dylan Ferrandis (F), Honda, 77,(-21)

9° Justin Barcia (USA), GASGAS, 59,(-39)

10° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52,(-46)