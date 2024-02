Eli Tomac (Yamaha/P10) teve problemas com os amortecedores?

Era óbvio que Eli Tomac tinha problemas técnicos na 5ª ronda do Campeonato de Supercross em Detroit. Mas, como é habitual, a equipa mantém-se em silêncio por consideração para com os seus parceiros OEM. Por isso, há muita especulação.

Mas primeiro os factos concretos: Até à 6ª volta, o piloto da Star Racing Yamaha estava em 3º lugar, atrás de Jett Lawrence (Honda) e Chase Sexton(KTM). Depois de ter sido ultrapassado por Ken Roczen(Suzuki), conseguiu seguir o alemão durante algumas voltas. Na segunda metade da corrida, a partir da 12ª volta, Tomac foi empurrado cada vez mais para trás. Terminou a corrida em 10º lugar.

Foi notório que, no final, ele estava sempre a olhar para a sua moto. Até à 12ª volta, Tomac estava a marcar tempos de 44 a 45 segundos, após o que os seus tempos de volta caíram para 48s e menos. A causa exacta da sua queda repentina não foi oficialmente revelada, mas pensa-se que poderá ter sido um problema de suspensão. Parecia ser um defeito no amortecedor traseiro.

Tomac parecia frustrado no final e conduziu pela pista como uma sombra do seu antigo eu. Com o P10 em Detroit, o vencedor da 3ª final de Anaheim-2 caiu para 6º na classificação. Ele agora está 16 pontos atrás do líder do campeonato Sexton após 5 corridas.

Resultados do Supercross Detroit:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda

2º Chase Sexton (EUA), KTM

3º Ken Roczen (D), Suzuki

4º Cooper Webb (EUA), Yamaha

5º Jason Anderson (EUA), Kawasaki

6º Aaron Plessinger (EUA), KTM

7º Dylan Ferrandis (F), Honda

8º Hunter Lawrence (AUS), Honda

9º Justin Cooper (EUA), Yamaha

10º Eli Tomac (EUA), Yamaha

Classificação do campeonato após a 5ª ronda de 17:

1º Chase Sexton (EUA), KTM, 98

2º Jett Lawrence (AUS), Honda, 97,(-1)

3º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 96,(-2)

4º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 92,(-6)

5º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 84,(-14)

6º Eli Tomac (EUA), Yamaha, 82,(-16)

7º Ken Roczen (D), Suzuki, 77,(-21)

8º Dylan Ferrandis (F), Honda, 77,(-21)

9º Justin Barcia (USA), GASGAS, 59,(-39)

10º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52,(-46)