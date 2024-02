Jason Anderson contre Jett Lawrence : le prochain duel

La finale de San Diego a donné lieu à un échange de coups violent et émotionnel entre Jett Lawrence (Honda) et Jason Anderson (Kawasaki) juste après le passage de la ligne d'arrivée. L'ensemble de la scène a discuté de cette empoignade pendant plusieurs jours, la polémique a été vive et l'association AMA a infligé des amendes aux deux.

A Détroit, Anderson (30 ans) et Lawrence (20 ans) se sont rencontrés dès les préliminaires et se sont battus en duel pendant quelques tours avec des passes de bloc et des contres spectaculaires pour prendre la tête. Contrairement à l'esclandre, la piste était sèche et il y avait donc suffisamment de lignes. Anderson a pu contrer à plusieurs reprises avec des manœuvres courageuses, mais cela n'a jamais été injuste. Ce n'est que lorsque Anderson a raté pour la deuxième fois une section rythmique que Lawrence, le rookie de la 450, a pu s'échapper.

"La course de heat avec Jason était amusante", a déclaré Lawrence à la fin de la soirée qu'il a finalement remportée haut la main. "Je voulais être sûr de ne pas montrer trop de respect. J'ai au moins essayé mentalement de prendre telle ou telle piste ici et là, mais pour une raison ou une autre, j'ai agi très prudemment lorsqu'il s'agissait de s'engager à l'intérieur. Jason a bien roulé dans cette course préliminaire, c'était un combat intéressant. C'était amusant d'être tantôt devant, tantôt derrière contre lui. Si ce genre de course existe, j'aimerais pouvoir courir ainsi avec Jason pendant toute la course. C'est une façon très amusante de faire la course".

Fait marquant : les départs de Lawrence, la figure de proue de Honda, ont cette fois encore été nettement meilleurs. "Oui, j'ai essayé quelques départs pendant la semaine et j'ai changé quelques choses", a rapporté l'Australien.

Résultats du Supercross de Detroit :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Chase Sexton (USA), KTM

3. Ken Roczen (D), Suzuki

4. Cooper Webb (USA), Yamaha

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki

6. Aaron Plessinger (USA), KTM

7. Dylan Ferrandis (F), Honda

8. Hunter Lawrence (AUS), Honda

9. Justin Cooper (USA), Yamaha

10. Eli Tomac (USA) Yamaha

Classement du championnat après le 5e tour sur 17 :

1. Chase Sexton (USA), KTM, 98

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 97, (-1)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 96, (-2)

4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 92, (-6)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 84, (-14)

6. Eli Tomac (USA) Yamaha, 82, (-16)

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 77, (-21)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 77, (-21)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 59, (-39)

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52, (-46)