Jason Anderson contro Jett Lawrence: il prossimo duello

La finale di San Diego ha visto un feroce ed emozionante scambio di colpi tra Jett Lawrence (Honda) e Jason Anderson (Kawasaki) subito dopo la bandiera a scacchi. La scazzottata è stata discussa in tutto l'ambiente per giorni, ci sono state molte polemiche e l'AMA ha imposto multe a entrambi i piloti.

A Detroit, Anderson (30) e Lawrence (20) si sono incontrati nel pre-gara e hanno duellato per la testa della corsa per diversi giri con spettacolari passaggi di blocco e contrattacchi. A differenza dello scandalo, la pista era asciutta e c'erano molte linee. Anderson è stato in grado di contrastare più volte con manovre coraggiose, ma non è mai diventato scorretto. Solo quando Anderson ha sbagliato una sezione ritmica per la seconda volta, il debuttante della 450 Lawrence è riuscito ad allontanarsi.

"La gara di manche con Jason è stata divertente", ha spiegato Lawrence al termine della serata, che alla fine ha vinto con grande facilità. "Volevo essere sicuro di non mostrare troppo rispetto. Almeno mentalmente cercavo di prendere questa e quella corsia, ma per qualche motivo sono stato molto cauto quando si trattava di tagliare all'interno. Jason ha guidato bene in testa, è stata una battaglia interessante. È stato divertente stare davanti e poi di nuovo dietro. Se ci sono gare di questo tipo, mi piacerebbe correre con Jason per tutta la gara. È un modo molto divertente di correre".

La figura di spicco della Honda, Lawrence, è partito molto meglio anche questa volta. "Sì, ho provato alcune partenze durante la settimana e ho cambiato alcune cose", ha dichiarato l'australiano.

Risultati Supercross Detroit:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda

2° Chase Sexton (USA), KTM

3° Ken Roczen (D), Suzuki

4° Cooper Webb (USA), Yamaha

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki

6° Aaron Plessinger (USA), KTM

7° Dylan Ferrandis (F), Honda

8° Hunter Lawrence (AUS), Honda

9° Justin Cooper (USA), Yamaha

10° Eli Tomac (USA), Yamaha

Classifica del campionato dopo il 5° di 17 gare:

1° Chase Sexton (USA), KTM, 98

2° Jett Lawrence (AUS), Honda, 97, (-1)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 96, (-2)

4° Cooper Webb (USA), Yamaha, 92, (-6)

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 84, (-14)

6° Eli Tomac (USA) Yamaha, 82, (-16)

7° Ken Roczen (D), Suzuki, 77, (-21)

8° Dylan Ferrandis (F), Honda, 77, (-21)

9° Justin Barcia (USA), GASGAS, 59, (-39)

10° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52, (-46)