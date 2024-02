Jason Anderson contra Jett Lawrence: o próximo duelo

Depois do confronto emocionante após a final do Supercross dos EUA em San Diego, houve outro duelo espetacular entre Jason Anderson e Jett Lawrence em Detroit na pré-corrida.

A final de San Diego assistiu a uma feroz e emotiva troca de golpes entre Jett Lawrence (Honda) e Jason Anderson (Kawasaki) imediatamente após a bandeira axadrezada. Os murros foram discutidos em toda a cena durante dias, houve muita controvérsia e a AMA aplicou multas a ambos os pilotos.

Em Detroit, Anderson (30) e Lawrence (20) encontraram-se na pré-corrida e duelaram pela liderança durante várias voltas com espectaculares passagens de bloco e contra-ataques. Ao contrário do escândalo, a pista estava seca e havia muitas linhas. Anderson foi capaz de contra-atacar várias vezes com manobras corajosas, mas nunca se tornou injusto. Foi apenas quando Anderson fez asneira numa secção de ritmo pela segunda vez que o estreante da 450, Lawrence, conseguiu afastar-se.

"A corrida de aquecimento com o Jason foi divertida", explicou Lawrence no final da noite, que acabou por vencer com desenvoltura. "Queria certificar-me de que não mostrava demasiado respeito. Estava, pelo menos mentalmente, a tentar tomar esta e aquela pista aqui e ali, mas por alguma razão estava a ser muito cauteloso quando se tratava de cortar por dentro. O Jason conduziu bem na liderança, foi uma batalha interessante. Foi divertido estar na frente e depois atrás de novo. Se há corridas assim, então gostava de andar com o Jason durante toda a corrida. É uma forma muito divertida de correr".

Surpreendentemente, a figura de proa da Honda, Lawrence, voltou a ter melhores arranques desta vez. "Sim, eu tentei algumas largadas durante a semana e mudei algumas coisas", relatou o australiano.

Resultado do Supercross Detroit:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda

2º Chase Sexton (EUA), KTM

3º Ken Roczen (D), Suzuki

4º Cooper Webb (EUA), Yamaha

5º Jason Anderson (EUA), Kawasaki

6º Aaron Plessinger (EUA), KTM

7º Dylan Ferrandis (F), Honda

8º Hunter Lawrence (AUS), Honda

9º Justin Cooper (EUA), Yamaha

10º Eli Tomac (EUA), Yamaha

Classificação do campeonato após a 5ª ronda de 17:

1º Chase Sexton (EUA), KTM, 98

2º Jett Lawrence (AUS), Honda, 97, (-1)

3º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 96, (-2)

4º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 92, (-6)

5º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 84, (-14)

6º Eli Tomac (EUA), Yamaha, 82, (-16)

7º Ken Roczen (D), Suzuki, 77, (-21)

8º Dylan Ferrandis (F), Honda, 77, (-21)

9º Justin Barcia (USA), GASGAS, 59, (-39)

10º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52, (-46)