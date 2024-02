Calendario e anteprima SX Glendale

La sesta prova del Campionato statunitense di Supercross si svolgerà sabato sera a Glendale (Arizona). Contemporaneamente, in Arizona prosegue la 5a prova del Campionato 250cc della Costa Ovest.

Poiché lo State Farm Stadium, che ha una capienza di 65.000 posti, è coperto, le previsioni del tempo non giocano un ruolo importante. Tuttavia, le temperature massime giornaliere di 13 gradi Celsius sono piuttosto fresche per questa regione.

Il pilota australiano HRC Jett Lawrence ha dimostrato ancora una volta la sua classe al quinto round del campionato a Detroit e sarà sicuramente una forza da tenere in considerazione a Glendale, anche se il pilota Red Bull KTM Chase Sexton ha preso il comando del campionato dopo la P2 di Detroit. Tuttavia, il suo vantaggio di un punto è sottilissimo e Aaron Plessinger(KTM) è a soli 2 punti dal leader in P3.

Il pilota tedesco di HEP Suzuki Ken Roczen, che è salito sul podio a Detroit per la seconda volta in questa stagione, è al 7° posto in classifica con 21 punti.

Classifica del campionato 450 dopo il 5° round di 17:

1° Chase Sexton (USA), KTM, 98

2° Jett Lawrence (AUS), Honda, 97,(-1)

3° Aaron Plessinger (USA), KTM, 96,(-2)

4° Cooper Webb (USA), Yamaha, 92,(-6)

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 84,(-14)

6° Eli Tomac (USA) Yamaha, 82,(-16)

7° Ken Roczen (D), Suzuki, 77,(-21)

8° Dylan Ferrandis (F), Honda, 77,(-21)

9° Justin Barcia (USA), GASGAS, 59,(-39)

10° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52,(-46)

Il pilota Pro Circuit Kawasaki Levi Kitchen e il pilota Star Racing Yamaha Jordon Smith sono a pari punti dopo il quarto round del campionato. Il pilota giapponese HRC Jo Shimoda ha recentemente mostrato una tendenza alla crescita della forma ad Anaheim. Anche lui sarà una forza da tenere in considerazione a Glendale.

Classifica del campionato 250 West dopo il 4° round:

1° Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 84

2° Jordon Smith (USA), Yamaha, 84,(-0)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 76,(-8)

4° Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 70,(-14)

5° Anthony Bourdon (F), Suzuki, 55,(-29)

6° Jo Shimoda (J), Honda, 54,(-30)

7° Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 51,(-33)

8° Nate Thrasher (USA), Yamaha, 50,(-34)

9. Julien Beaumer (USA), KTM, 48,(-36)

10. Carson Mumford (USA), Honda, 47,(-37)

Tutti i 17 round della serie AMA Supercross saranno trasmessi in diretta streaming a pagamento.

Ecco come seguire le gare:

Livetiming (gratuito)

Livestream (a pagamento)





Programma del Supercross Glendale

Sabato 10 febbraio 2024

19:30 - Prove libere

20:35 - Qualifiche 1, 450

21:20 - Qualifiche 1, 250

22:50 - Qualifiche 2, 450

23:35 - Qualifiche 2, 250

Sabato 11 febbraio 2024

Manches preliminari:

02:36 - 450 SX manche 1

02:50 - 450 SX manche 2



03:04 - 250SX West manche 1

03:18 - 250SX West manche 2

Ultima possibilità di qualificazione:

03:51 - 450SX Ultima possibilità di qualificazione

04:03 - 250SX West ultima possibilità di qualificazione

Finali:

04:26- 250SX West Main Event (15 minuti + 1 giro)

04:58- 450SX Main Event (20 minuti + 1 giro)



*) Dati in CET senza garanzia