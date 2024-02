Calendário e antevisão do SX Glendale

A 6ª ronda do Campeonato dos Estados Unidos de Supercross terá lugar em Glendale (Arizona) no próximo fim de semana. O piloto de fábrica da Red Bull KTM, Chase Sexton, vai alinhar como líder do campeonato.

A 6ª ronda do Campeonato dos Estados Unidos de Supercross terá lugar em Glendale (Arizona) no sábado à noite. Ao mesmo tempo, a 5ª ronda do Campeonato da Costa Oeste de 250cc continua no Arizona.

Como o State Farm Stadium, com capacidade para 65.000 pessoas, é coberto, a previsão do tempo não desempenha um papel importante. No entanto, as temperaturas máximas diárias de 13 graus Celsius são bastante frescas para esta região.

O piloto de fábrica australiano da HRC, Jett Lawrence, mostrou mais uma vez a sua classe na 5ª ronda do campeonato em Detroit e será definitivamente uma força a ter em conta em Glendale, apesar de o piloto de fábrica da Red Bull KTM , Chase Sexton, ter assumido a liderança do campeonato após o P2 em Detroit. No entanto, a sua vantagem de um ponto é muito pequena e Aaron Plessinger(KTM) está apenas a dois pontos do líder em P3.

O piloto alemão da HEP Suzuki, Ken Roczen, que terminou no pódio em Detroit pela segunda vez nesta temporada, está em 7º lugar na classificação com 21 pontos.

Classificação do Campeonato 450 após a 5ª ronda de 17:

1º Chase Sexton (EUA), KTM, 98

2º Jett Lawrence (AUS), Honda, 97,(-1)

3º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 96,(-2)

4º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 92,(-6)

5º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 84,(-14)

6º Eli Tomac (EUA), Yamaha, 82,(-16)

7º Ken Roczen (D), Suzuki, 77,(-21)

8º Dylan Ferrandis (F), Honda, 77,(-21)

9º Justin Barcia (USA), GASGAS, 59,(-39)

10º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52,(-46)

O piloto de fábrica da Pro Circuit Kawasaki, Levi Kitchen, e o piloto da Star Racing Yamaha, Jordon Smith, estão empatados em pontos após a quarta ronda do campeonato. O piloto japonês da HRC Works, Jo Shimoda, mostrou recentemente uma tendência de subida de forma em Anaheim. Ele também será uma força a ser reconhecida em Glendale.

Classificação do Campeonato 250 Oeste após a 4ª jornada:

1º Levi Kitchen (EUA), Kawasaki, 84

2º Jordon Smith (EUA), Yamaha, 84,(-0)

3º RJ Hampshire (EUA), Husqvarna, 76,(-8)

4º Garrett Marchbanks (EUA), Yamaha, 70,(-14)

5º Anthony Bourdon (F), Suzuki, 55,(-29)

6º Jo Shimoda (J), Honda, 54,(-30)

7º Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 51,(-33)

8º Nate Thrasher (USA), Yamaha, 50,(-34)

9º Julien Beaumer (USA), KTM, 48,(-36)

10º Carson Mumford (USA), Honda, 47,(-37)

Todas as 17 rondas da série AMA Supercross serão transmitidas em direto mediante o pagamento de uma taxa.

É assim que as corridas podem ser seguidas:

Livetiming (gratuito)

Livestream (pago)





Calendário do Supercross Glendale

Sábado, 10 de fevereiro de 2024

19:30 - Treinos livres

20:35 - Qualificação 1, 450

21:20 - Qualificação 1, 250

22:50 - Qualificação 2, 450

23:35 - Qualificação 2, 250

Sábado, 11 de fevereiro de 2024

Eliminatórias:

02:36 - 450 SX heat 1

02:50 - 450 SX heat 2



03:04 - 250SX Oeste, eliminatória 1

03:18 - 250SX Oeste 2

Qualificatória da Última Chance:

03:51 - Qualificatória de última chance da 450SX

04:03 - 250SX Oeste Qualificatória da Última Chance

Finais:

04:26 - Evento Principal 250SX Oeste (15 minutos + 1 volta)

04:58- Evento Principal da 450SX (20 minutos + 1 volta)



*) Dados em CET sem garantia