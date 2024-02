Ken Roczen (Suzuki) s'impose à Glendale

6e manche du championnat américain de supercross au State Farm Stadium de Glendale (Arizona) : le pilote allemand HEP Progressive SuzukiKen Roczen avait déjà remporté la première manche en s'imposant de bout en bout. Il a de nouveau pris un bon départ dans la finale et a profité de la ligne intérieure pour prendre la tête après le premier long virage à gauche.

Le pilote officiel australien du HRC, Jett Lawrence, est entré en collision avec Cooper Webb(Yamaha) dès le début de la course et est sorti de la piste, mais il a évité la chute de justesse.

Ken Roczen était en tête devant Aaron Plessinger(KTM) et Jason Anderson (Kawasaki), mais au troisième tour, sa roue avant a glissé dans un virage à gauche, ce qui l'a mis à terre et l'a relégué à la 18e place.

Jett Lawrence a commis une erreur dès les préliminaires en sautant un triple saut trop court. En finale, après son incident avec Webb, il a d'abord été relégué en milieu de peloton, mais il s'est ensuite battu pour remonter, puis il a de nouveau sauté trop court, mais il a pu éviter une chute de justesse. Au 15e tour, il a dépassé Eli Tomac(Yamaha) en troisième position.

Le pilote officiel Red Bull KTM Chase Sexton est arrivé à Glendale en tant que leader du championnat, mais il a été confronté toute la journée à des problèmes suite à une chute à l'entraînement la semaine dernière, au cours de laquelle il s'est blessé à la main. En 9e position, le pilote officiel Red Bull KTM n'a pu que limiter les dégâts.

Ken Roczen a contrôlé la course depuis la tête et a remporté la finale avec 4,7 secondes d'avance sur Anderson et Jett Lawrence, ce qui lui permet de reprendre la tête du championnat et d'apporter 6 points d'avance à la 7e manche à Arlington.

Grâce à sa victoire à Glendale, 'Kickstart-Kenny' est passé de la 7e à la 6e place du championnat et a réduit son retard sur les leaders de 21 à 15 points.

Avec Jett Lawrence, Chase Sexton, Aaron Plessinger, Cooper Webb et Ken Roczen, nous avons vu à Glendale le 5e vainqueur de la 6e course de la saison. Pour Roczen, il s'agit de la 22e victoire de sa carrière américaine.

Résultat du Supercross de Glendale:

1. Ken Roczen (D), Suzuki

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki

3. Jett Lawrence (AUS), Honda

4. Eli Tomac (USA) Yamaha

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda

6. Dylan Ferrandis (F), Honda

7. Cooper Webb (USA), Yamaha

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

9. Chase Sexton (USA), KTM

10. Aaron Plessinger (USA), KTM

11. Justin Cooper (USA), Yamaha

12. Christian Craig (USA), Husqvarna

...

18. Justin Barcia (USA), GASGAS

...

DNS : Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

Classement du championnat après le 6ème tour sur 17 :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 117

2. Chase Sexton (USA), KTM, 111,(-6)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 108,(-9)

4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 107,(-10)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 106,(-11)

6. Ken Roczen (D), Suzuki, 102,(-15)

7. Eli Tomac (USA) Yamaha, 100,(-17)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 93,(-24)

9. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 69,(-48)

10. Justin Barcia (USA), GASGAS, 63,(-54)