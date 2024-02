Ken Roczen (Suzuki) vince a Glendale

Sesto round del Campionato statunitense di Supercross allo State Farm Stadium di Glendale (Arizona): il pilota tedesco di HEP Progressive Suzuki Ken Roczen aveva già vinto la prima manche con una vittoria da inizio a fine gara. Nella finale ha fatto un'altra buona partenza e ha sfruttato la linea interna per prendere il comando dopo la prima lunga curva a sinistra.

Il pilota australiano HRC Jett Lawrence si è scontrato con Cooper Webb(Yamaha) nelle prime fasi ed è uscito di pista, ma è riuscito a evitare una caduta.

Ken Roczen era in testa davanti ad Aaron Plessinger(KTM) e Jason Anderson (Kawasaki), ma la sua ruota anteriore è scivolata in una curva a sinistra al terzo giro, facendolo cadere e precipitare in P18.

Jett Lawrence aveva già commesso un errore nel pre-gara, saltando una tripla larga troppo corta. Nel finale, dopo l'incidente con Webb, è inizialmente arretrato a metà classifica, ma poi si è fatto strada, saltando di nuovo troppo corto, ma riuscendo a evitare una caduta. Al 15° giro ha superato Eli Tomac(Yamaha) per la P3.

Il pilota ufficiale Red Bull KTM Chase Sexton è arrivato a Glendale come leader del campionato, ma ha lottato tutto il giorno con problemi dopo la caduta in prova della scorsa settimana in cui ha riportato un infortunio alla mano. In P9, il pilota ufficiale Red Bull KTM ha potuto solo limitare i danni.

Ken Roczen ha controllato la gara dalla testa e ha vinto la finale con 4,7 secondi di vantaggio su Anderson e Jett Lawrence, che ha riconquistato la testa del campionato e porta un vantaggio di 6 punti al settimo round di Arlington.

Con la vittoria a Glendale, "Kickstart-Kenny" è passato da P7 a P6 in campionato e ha ridotto il suo deficit nei confronti del leader da 21 a 15 punti.

Con Jett Lawrence, Chase Sexton, Aaron Plessinger, Cooper Webb e Ken Roczen, abbiamo visto il quinto vincitore nella sesta gara della stagione a Glendale. Per Roczen è stata la 22a vittoria della sua carriera negli Stati Uniti.

Risultati Supercross Glendale:

1° Ken Roczen (D), Suzuki

2° Jason Anderson (USA), Kawasaki

3° Jett Lawrence (AUS), Honda

4° Eli Tomac (USA), Yamaha

5° Hunter Lawrence (AUS), Honda

6° Dylan Ferrandis (F), Honda

7° Cooper Webb (USA), Yamaha

8° Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

9° Chase Sexton (USA), KTM

10° Aaron Plessinger (USA), KTM

11° Justin Cooper (USA), Yamaha

12° Christian Craig (USA), Husqvarna

...

18° Justin Barcia (USA), GASGAS

...

DNS: Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

Classifica del campionato dopo il 6° round di 17:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda, 117

2° Chase Sexton (USA), KTM, 111,(-6)

3° Aaron Plessinger (USA), KTM, 108,(-9)

4° Cooper Webb (USA), Yamaha, 107,(-10)

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 106,(-11)

6° Ken Roczen (D), Suzuki, 102,(-15)

7° Eli Tomac (USA) Yamaha, 100,(-17)

8° Dylan Ferrandis (F), Honda, 93,(-24)

9° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 69,(-48)

10° Justin Barcia (USA), GASGAS, 63,(-54)