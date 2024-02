Ken Roczen (Suzuki) vence em Glendale



por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

AMA

Com uma vitória do início ao fim, o piloto alemão da HEP Suzuki Ken Roczen venceu a 6ª ronda do Campeonato dos Estados Unidos de Supercross no State Farm Stadium em Glendale (Arizona), à frente de Jason Anderson (Kawasaki) e Jett Lawrence (HRC).

