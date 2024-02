Ganador Ken Roczen (Suzuki): Eso es lo que prometió

"No he ganado mucho en los últimos años", explicó el ganador Ken Roczen tras su éxito en Glendale (Arizona). A modo de recordatorio: tras cambiar de HRC al equipo HEP Progressive Suzuki, el alemán pudo ganar en Indianápolis en 2023. Fue el 11 de marzo de 2023 cuando se puso a sí mismo el apodo de " Kickstart Kenny " en el podio.

"Disfruto mucho de estos momentos", dijo Roczen en Glendale. "Mi salida fue muy buena. Salí bien, pero cerré el acelerador demasiado pronto al final de la recta de salida, así que casi me caigo. He visto la línea interior y cuando he tomado la primera curva en cabeza, he pensado que era exactamente lo que necesitaba en esa situación."

Aaron Plessinger(KTM) ejerció mucha presión en las primeras vueltas, pero se fue al suelo, lo que permitió al alemán rodar con más libertad y concentrarse plenamente en su propia carrera. "La pista estaba complicada. Al final estaba muy resbaladiza. En ciertas partes de la pista, había que ser muy sensible porque había que tomar decisiones rápidas para encontrar las mejores trazadas. En las primeras vueltas, me di cuenta de algunas de las secciones clave que eran realmente complicadas y podrían haber sido críticas."

Ken Roczen completó sus vueltas de forma impecable y ganó por 4,7 segundos de ventaja sobre Jason Anderson (Kawasaki). "He intentado no mirar el tiempo, simplemente he ido dando vueltas, vuelta tras vuelta".

El alemán también se mostró satisfecho con su moto: "Hoy apenas he hecho cambios. Ha sido un logro para todo el equipo y le prometí a mi familia, Griffin [nota: elprimer hijo de Ken Roczen], que traería a casa algunos trofeos y victorias más. Ahora por fin lo he conseguido y es un momento increíble para nosotros".

Resultado Supercross Glendale:

1º Ken Roczen (D), Suzuki

2º Jason Anderson (USA), Kawasaki

3º Jett Lawrence (AUS), Honda

4º Eli Tomac (USA) Yamaha

5º Hunter Lawrence (AUS), Honda

6º Dylan Ferrandis (F), Honda

7º Cooper Webb (USA), Yamaha

8º Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

9º Chase Sexton (USA), KTM

10º Aaron Plessinger (USA), KTM

Clasificación del campeonato tras la 6ª de las 17 pruebas:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda, 117

2º Chase Sexton (USA), KTM, 111,(-6)

3º Aaron Plessinger (USA), KTM, 108,(-9)

4º Cooper Webb (USA), Yamaha, 107,(-10)

5º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 106,(-11)

6º Ken Roczen (D), Suzuki, 102,(-15)

7º Eli Tomac (USA) Yamaha, 100, (-17)

8º Dylan Ferrandis (F), Honda, 93,(-24)

9º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 69, (-48)

10º Justin Barcia (USA), GASGAS, 63, (-54)