Vainqueur Ken Roczen (Suzuki) : Il l'avait promis

"Je n'ai pas beaucoup gagné ces dernières années", a déclaré le vainqueur Ken Roczen après son succès à Glendale (Arizona). Pour rappel, après avoir quitté le HRC pour le team HEP Progressive Suzuki, l'Allemand s'était imposé à Indianapolis en 2023. C'est le 11 mars 2023 qu'il s'est donné le surnom de 'Kickstart Kenny' sur le podium.

"J'apprécie tellement ces moments", a déclaré Roczen à Glendale. "Mon départ était vraiment bon. Je suis bien sorti de la porte, mais j'ai fermé les gaz un peu trop tôt à la fin de la ligne droite de départ, ce qui a failli me faire reculer à cet endroit. J'ai vu la ligne intérieure et quand j'ai passé le premier virage en tête, j'ai pensé que c'était exactement ce qu'il me fallait dans cette situation".

Aaron Plessinger(KTM) a mis beaucoup de pression dans les premiers tours, mais il a chuté, ce qui a permis à l'Allemand de rouler plus librement et de se concentrer pleinement sur sa propre course. "La piste était délicate. Elle est devenue très glissante à la fin. Dans certaines parties du circuit, il fallait être très réactif, car il fallait prendre des décisions rapides pour trouver les meilleures lignes. Dans les premiers tours, j'ai remarqué certains des passages clés qui étaient vraiment délicats et qui auraient pu être critiques".

Ken Roczen a bouclé ses tours sans faute et s'est imposé avec 4,7 secondes d'avance sur Jason Anderson (Kawasaki). "J'ai essayé de ne pas regarder le temps, j'ai juste bouclé mes tours, tour après tour".

L'Allemand s'est également montré satisfait de sa moto : "Je n'ai pratiquement rien changé aujourd'hui. C'était une performance laissée à l'ensemble de l'équipe et à ma famille, Griffin [ndlr: le premier fils de Ken Roczen ], j'ai promis que je ramènerais encore quelques trophées et victoires à la maison. Maintenant, je l'ai enfin fait et c'est un moment incroyable pour nous".

Résultat du Supercross de Glendale:

1. Ken Roczen (D), Suzuki

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki

3. Jett Lawrence (AUS), Honda

4. Eli Tomac (USA) Yamaha

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda

6. Dylan Ferrandis (F), Honda

7. Cooper Webb (USA), Yamaha

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

9. Chase Sexton (USA), KTM

10. Aaron Plessinger (USA), KTM

Classement du championnat après le 6e tour sur 17 :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 117

2. Chase Sexton (USA), KTM, 111,(-6)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 108,(-9)

4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 107,(-10)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 106,(-11)

6. Ken Roczen (D), Suzuki, 102,(-15)

7. Eli Tomac (USA) Yamaha, 100,(-17)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 93,(-24)

9. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 69,(-48)

10. Justin Barcia (USA), GASGAS, 63,(-54)