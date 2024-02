Il vincitore Ken Roczen (Suzuki): E' quello che aveva promesso

"Non ho vinto molto negli ultimi anni", ha spiegato il vincitore Ken Roczen dopo il successo a Glendale (Arizona). Ricordiamo che dopo essere passato da HRC al Team HEP Progressive Suzuki, il tedesco è riuscito a vincere a Indianapolis nel 2023. È stato l'11 marzo 2023 quando si è dato il soprannome di "Kickstart Kenny" sul podio.

"Mi piacciono molto questi momenti", ha detto Roczen a Glendale. "La mia partenza è stata davvero buona. Sono uscito bene dal cancello, ma poi ho chiuso il gas un po' troppo presto alla fine del rettilineo di partenza, quindi sono quasi caduto indietro. Ho visto la linea interna e quando ho affrontato la prima curva in testa, ho pensato che era esattamente quello che mi serviva in quella situazione".

Aaron Plessinger(KTM) ha esercitato una forte pressione nei primi giri, ma è caduto, consentendo al tedesco di guidare più liberamente e di concentrarsi pienamente sulla propria gara. "La pista era difficile. Alla fine è diventata molto scivolosa. In alcune parti del tracciato bisognava essere molto reattivi perché bisognava prendere decisioni rapide per trovare le linee migliori. Nei primi giri, ho notato che alcune sezioni chiave erano davvero insidiose e avrebbero potuto essere critiche".

Ken Roczen ha completato i suoi giri in modo impeccabile e ha vinto con 4,7 secondi di vantaggio su Jason Anderson (Kawasaki). "Ho cercato di non guardare il tempo, ho solo ripetuto i miei giri, giro dopo giro".

Il tedesco è soddisfatto anche della sua moto: "Oggi non ho fatto quasi nessuna modifica. È stato un successo per tutta la squadra e ho promesso alla mia famiglia, Griffin [nota: il primo figlio di Ken Roczen ], che avrei portato a casa qualche altro trofeo e vittoria. Ora finalmente ci sono riuscito e questo è un momento incredibile per noi".

Risultati Supercross Glendale:

1° Ken Roczen (D), Suzuki

2° Jason Anderson (USA), Kawasaki

3° Jett Lawrence (AUS), Honda

4° Eli Tomac (USA), Yamaha

5° Hunter Lawrence (AUS), Honda

6° Dylan Ferrandis (F), Honda

7° Cooper Webb (USA), Yamaha

8° Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

9° Chase Sexton (USA), KTM

10° Aaron Plessinger (USA), KTM

Classifica del campionato dopo il 6° round di 17:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda, 117

2° Chase Sexton (USA), KTM, 111,(-6)

3° Aaron Plessinger (USA), KTM, 108,(-9)

4° Cooper Webb (USA), Yamaha, 107,(-10)

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 106,(-11)

6° Ken Roczen (D), Suzuki, 102,(-15)

7° Eli Tomac (USA) Yamaha, 100,(-17)

8° Dylan Ferrandis (F), Honda, 93,(-24)

9° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 69,(-48)

10° Justin Barcia (USA), GASGAS, 63,(-54)