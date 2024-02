Vencedor Ken Roczen (Suzuki): Foi o que ele prometeu

O piloto alemão da HEP Progressive Suzuki, Ken Roczen, celebrou o seu primeiro triunfo da atual temporada de Supercross em Glendale. No pódio, explicou que tinha prometido esta vitória à sua família.

por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

"Não tenho ganho muito nos últimos anos", explicou o vencedor Ken Roczen após o seu sucesso em Glendale (Arizona). Para relembrar: depois de mudar da HRC para a HEP Progressive Suzuki Team, o alemão conseguiu vencer em Indianápolis em 2023. Foi a 11 de março de 2023 que ele deu a si próprio a alcunha de "Kickstart Kenny" no pódio.

"Gosto muito destes momentos", disse Roczen em Glendale. "O meu arranque foi muito bom. Saí bem do portão, mas depois fechei o acelerador um pouco cedo demais no final da reta da partida, por isso quase caí para trás. Vi a linha interior e quando passei a primeira curva na liderança, pensei que era exatamente o que precisava naquela situação."

Aaron Plessinger(KTM) colocou muita pressão nas primeiras voltas, mas caiu, permitindo ao alemão rodar mais livremente e concentrar-se totalmente na sua própria corrida. "A pista estava complicada. Ficou muito escorregadia no final. Em certas partes da pista, era preciso ser muito reativo porque era preciso tomar decisões rápidas para encontrar as melhores linhas. Nas primeiras voltas, reparei em algumas das secções chave que eram realmente complicadas e que poderiam ter sido críticas."

Ken Roczen completou as suas voltas sem falhas e venceu com 4,7 segundos de vantagem sobre Jason Anderson (Kawasaki). "Tentei não olhar para o tempo, limitei-me a contar as minhas voltas, volta após volta."

O alemão também estava satisfeito com a sua mota: "Hoje quase não fiz alterações. Foi uma conquista para toda a equipa e prometi à minha família, Griffin [nota: o primeiro filho de Ken Roczen ], que traria para casa mais alguns troféus e vitórias. Agora finalmente consegui e este é um momento incrível para nós."

Resultado do Supercross Glendale:

1º Ken Roczen (D), Suzuki

2º Jason Anderson (EUA), Kawasaki

3º Jett Lawrence (AUS), Honda

4º Eli Tomac (EUA), Yamaha

5º Hunter Lawrence (AUS), Honda

6º Dylan Ferrandis (F), Honda

7º Cooper Webb (EUA), Yamaha

8º Malcolm Stewart (EUA), Husqvarna

9º Chase Sexton (EUA), KTM

10º Aaron Plessinger (EUA), KTM

Classificação do Campeonato após a 6ª ronda de 17:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda, 117

2º Chase Sexton (EUA), KTM, 111,(-6)

3º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 108,(-9)

4º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 107,(-10)

5º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 106,(-11)

6º Ken Roczen (D), Suzuki, 102,(-15)

7º Eli Tomac (USA), Yamaha, 100,(-17)

8º Dylan Ferrandis (F), Honda, 93,(-24)

9º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 69,(-48)

10º Justin Barcia (USA), GASGAS, 63,(-54)