Chase Sexton (KTM): Lesión en la mano - pierde el liderato

El as de Red Bull KTM, Chase Sexton, tuvo que ceder su liderato en el campeonato de la serie Supercross de EE.UU. el sábado en Glendale.

La temporada de Supercross en Estados Unidos está siendo una auténtica montaña rusa para los ases de esta temporada. Esta vez Ken Roczen (Suzuki) fue el afortunado ganador. El debutante de KTM Chase Sexton sufrió un contratiempo durante la semana, al lesionarse la mano izquierda en los entrenamientos.





Glendale se convirtió así para él en una batalla contra sí mismo. El vigente campeón terminó noveno en la final , lo que significó que Sexton también se vio desposeído de su liderato en el campeonato, que no había recuperado hasta el pasado fin de semana en Detroit .

Salida cuestionable

En la sesión clasificatoria de Glendale, Sexton aún pudo mantenerse muy bien a una vuelta, terminando P8. " Hice lo que pude y salvé algunos puntos después de lesionarme la mano", explicó el piloto oficial de KTM . Para Sexton, la salida en Glendale pendía inicialmente de un hilo: " Ha sido una semana dura y no estaba muy seguro de si podría correr en Glendale . Pero lo superamos y estoy muy contento de tener ahora una semana de descanso en el calendario. Eso también debería ayudar a mi proceso de curación " .