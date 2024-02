Chase Sexton (KTM) : Blessure à la main - Leader perdu

Cette saison, le supercross est un véritable haut lieu de la compétition aux Etats-Unis pour les as. Cette fois-ci, Ken Roczen (Suzuki) a été l'heureux vainqueur. Le débutant KTM Chase Sexton a déjà enregistré un revers dans la semaine, se blessant à la main gauche lors de l'entraînement.





Glendale s'est donc transformé pour lui en un combat contre lui-même. En finale, le champion en titre est arrivé neuvième, mais Sexton a perdu la tête du championnat qu'il avait récupérée le week-end dernier à Detroit.

Un départ incertain

Lors des qualifications de Glendale, Sexton a réussi à tenir le coup sur un tour, terminant en 8e position : " J'ai fait ce que j'ai pu et j'ai sauvé quelques points après m'être blessé à la main", a expliqué le pilote officiel KTM. Pour Sexton, le départ de Glendale n'a d'abord tenu qu'à un fil : " La semaine a été difficile et je n'étais pas sûr de pouvoir rouler à Glendale . Mais nous avons réussi à passer et je suis très heureux que nous ayons maintenant une semaine de repos dans le calendrier. Cela devrait aussi aider mon processus de guérison " .