Chase Sexton (KTM): infortunio alla mano - vantaggio annullato

La stagione del Supercross negli Stati Uniti è una vera e propria montagna russa per gli assi di questa stagione. Questa volta Ken Roczen (Suzuki) è stato il fortunato vincitore. Il debuttante della KTM Chase Sexton ha subito una battuta d'arresto durante la settimana, infortunandosi alla mano sinistra in allenamento.





Glendale è quindi diventata per lui una battaglia contro se stesso. Il campione in carica si è piazzato nono in finale , il che significa che Sexton è stato privato anche della sua leadership in campionato, riconquistata solo lo scorso fine settimana a Detroit .

Partenza discutibile

Nelle qualifiche di Glendale, Sexton è stato comunque in grado di tenere un buon passo in un giro, chiudendo in P8. " Ho fatto quello che potevo e ho salvato alcuni punti dopo l'infortunio alla mano", ha spiegato il pilota ufficiale KTM . Per Sexton, la partenza a Glendale era inizialmente appesa a un filo: " È stata una settimana difficile e non ero sicuro di essere in grado di correre a Glendale . Ma l'abbiamo superata e sono molto contento che ora abbiamo una settimana di pausa nel programma. Questo dovrebbe anche aiutare il mio processo di guarigione " .