Justin Barcia (GASGAS) seulement P18, que s'est-il passé ?

Le pilote d'usine GASGAS Justin Barcia, qui avait déjà un podium à son actif à San Diego cette saison de supercross, a connu son pire moment ce week-end à Glendale.

Dès les qualifications, il s'est avéré que ce ne serait pas son jour. Une 13e place en qualifications, à 3 secondes de la tête, ne laissait rien présager de bon pour 'BamBam'. C'est ce qui s'est passé : une 6e place en heatrace était presque une lueur d'espoir, mais rien n'allait plus en finale. Barcia est parti de la 12e place, a atteint la 11e place au 3e tour avant de chuter et de se retrouver en queue de peloton. Barcia, en 18e position, n'a pu que limiter les dégâts. Après 6 des 17 manches du championnat, Barcia se classe 10e avec 54 points de retard sur le leader.

Dans la catégorie 250, les choses se sont encore plus mal passées pour l'équipe d'usine GASGAS : Ryder DiFrancesco a chuté et a même dû abandonner la course. Un examen a heureusement révélé qu'il n'avait pas subi de blessures graves.

Le manager de l'équipe Max Lee s'est montré déçu en conséquence : "C'était une soirée difficile pour toute l'équipe", a-t-il gémi. "Ryder a bien commencé la journée. Mais il a eu du mal avec ses départs et la chute en finale a mis fin à sa journée. Il a été examiné et est sorti de l'hôpital, il sera donc prêt pour la prochaine course. Justin[Barcia] a eu des problèmes toute la journée. L'équipe a tout donné, mais à la fin, il a également chuté en finale. Maintenant, nous devons nous ressaisir pour pouvoir attaquer à nouveau lors de la prochaine course à Arlington ".

Résultat du Supercross de Glendale:

1. Ken Roczen (D), Suzuki

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki

3. Jett Lawrence (AUS), Honda

4. Eli Tomac (USA) Yamaha

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda

6. Dylan Ferrandis (F), Honda

7. Cooper Webb (USA), Yamaha

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

9. Chase Sexton (USA), KTM

10. Aaron Plessinger (USA), KTM

Classement du championnat après le 6e tour sur 17 :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 117

2. Chase Sexton (USA), KTM, 111,(-6)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 108,(-9)

4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 107,(-10)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 106,(-11)

6. Ken Roczen (D), Suzuki, 102,(-15)

7. Eli Tomac (USA) Yamaha, 100,(-17)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 93,(-24)

9. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 69,(-48)

10. Justin Barcia (USA), GASGAS, 63,(-54)