Justin Barcia (GASGAS) solo P18, cosa è successo?

Il pilota di GASGAS works Justin Barcia, che ha già un podio a suo nome in questa stagione Supercross a San Diego, ha vissuto il suo punto più basso in assoluto questo fine settimana a Glendale.

Già nelle qualifiche era chiaro che non sarebbe stata la sua giornata. La P13 in qualifica, a 3 secondi dal leader, non lasciava presagire nulla di buono per "BamBam". È andata così: la P6 nella gara di manche era quasi un raggio di speranza, ma poi nulla ha funzionato in finale. Barcia è partito dalla P12 e ha raggiunto l'11° posto al terzo giro prima di cadere e precipitare in fondo al gruppo. Barcia è riuscito a limitare i danni solo in P18. Dopo 6 delle 17 gare del campionato, Barcia si trova al 10° posto, a 54 punti dal leader.

Nella classe 250cc, le cose sono andate ancora peggio per il team GASGAS works: Ryder DiFrancesco è caduto ed è stato costretto a ritirarsi dalla gara. Fortunatamente, un esame ha rivelato che non aveva riportato lesioni gravi.

Ilteam manager Max Lee era adeguatamente deluso: "È stata una serata difficile per tutta la squadra", si è lamentato. "Ryder ha iniziato bene la giornata. Ma ha faticato nelle partenze e la caduta nel finale ha messo fine alla sua giornata. È stato controllato e rilasciato, quindi sarà pronto per la prossima gara. Justin[Barcia] ha avuto problemi per tutto il giorno. Il team ha dato tutto, ma alla fine è caduto anche lui in finale. Ora dobbiamo riorganizzarci per poter attaccare di nuovo alla prossima gara di Arlington ".

Risultati Supercross Glendale:

1° Ken Roczen (D), Suzuki

2° Jason Anderson (USA), Kawasaki

3° Jett Lawrence (AUS), Honda

4° Eli Tomac (USA), Yamaha

5° Hunter Lawrence (AUS), Honda

6° Dylan Ferrandis (F), Honda

7° Cooper Webb (USA), Yamaha

8° Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

9° Chase Sexton (USA), KTM

10° Aaron Plessinger (USA), KTM

Classifica del campionato dopo il 6° round di 17:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda, 117

2° Chase Sexton (USA), KTM, 111,(-6)

3° Aaron Plessinger (USA), KTM, 108,(-9)

4° Cooper Webb (USA), Yamaha, 107,(-10)

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 106,(-11)

6° Ken Roczen (D), Suzuki, 102,(-15)

7° Eli Tomac (USA) Yamaha, 100,(-17)

8° Dylan Ferrandis (F), Honda, 93,(-24)

9° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 69,(-48)

10° Justin Barcia (USA), GASGAS, 63,(-54)