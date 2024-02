Justin Barcia (GASGAS) apenas P18, o que aconteceu?

O piloto da Red Bull GASGAS, Justin Barcia, debateu-se com problemas ao longo do dia em Glendale. Uma queda na final atirou-o para o 18º lugar. Ryder DiFrancesco também se despistou e retirou-se.

O piloto da GASGAS Works, Justin Barcia, que já tem um pódio nesta temporada de Supercross em San Diego, experimentou seu ponto mais baixo absoluto neste fim de semana em Glendale.

Já na qualificação era claro que não ia ser o seu dia. P13 na qualificação, 3 segundos atrás do líder, não era um bom presságio para 'BamBam'. Foi assim que aconteceu: o P6 na corrida de aquecimento foi quase um raio de esperança, mas depois nada funcionou na final. Barcia arrancou de P12 e chegou ao 11º lugar na terceira volta, antes de se despistar e cair para o fundo do pelotão. Barcia só conseguiu limitar os danos na P18. Após 6 das 17 corridas do campeonato, Barcia está em 10º lugar, 54 pontos atrás do líder.

Na classe 250cc, as coisas correram ainda pior para a equipa GASGAS works: Ryder DiFrancesco caiu e teve mesmo de abandonar a corrida. Felizmente, os exames revelaram que não tinha sofrido lesões graves.

O chefe de equipa, Max Lee, estava muito desiludido: "Foi uma noite difícil para toda a equipa", lamentou. "Ryder começou bem o dia. Mas teve dificuldades nas partidas e a queda na final acabou com o seu dia. Foi examinado e libertado, por isso vai estar pronto para a próxima corrida. O Justin[Barcia] teve problemas durante todo o dia. A equipa deu tudo, mas no final ele também caiu na final. Agora temos de nos reagrupar para podermos atacar novamente na próxima corrida em Arlington."

Resultado do Supercross Glendale:

1º Ken Roczen (D), Suzuki

2º Jason Anderson (EUA), Kawasaki

3º Jett Lawrence (AUS), Honda

4º Eli Tomac (EUA), Yamaha

5º Hunter Lawrence (AUS), Honda

6º Dylan Ferrandis (F), Honda

7º Cooper Webb (EUA), Yamaha

8º Malcolm Stewart (EUA), Husqvarna

9º Chase Sexton (EUA), KTM

10º Aaron Plessinger (EUA), KTM

Classificação do Campeonato após a 6ª ronda de 17:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda, 117

2º Chase Sexton (EUA), KTM, 111,(-6)

3º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 108,(-9)

4º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 107,(-10)

5º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 106,(-11)

6º Ken Roczen (D), Suzuki, 102,(-15)

7º Eli Tomac (USA), Yamaha, 100,(-17)

8º Dylan Ferrandis (F), Honda, 93,(-24)

9º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 69,(-48)

10º Justin Barcia (EUA), GASGAS, 63,(-54)