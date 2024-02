Ganador Ken Roczen: Glendale recordó a Mattstedt

Las largas secciones rítmicas y el terreno de Glendale fueron un gran desafío para todos los pilotos. El propio ganador Ken Roczen(HEP Progressive Suzuki) se sorprendió de haberlo afrontado tan bien. "En realidad me sentí mucho mejor en Detroit, pero esta pista de aquí me recordó a la pista natal de mi padre".

Durante la rueda de prensa,Ken se dirigió a su vecino Jett Lawrence, que también entrenó en la pista de Mattstedt, Turingia, desde muy pequeño y creció en la finca del padre de Ken, Heiko Klepka, y coincidió. "Muchas cosas eran idénticas. Fue hace mucho tiempo, por supuesto, pero ciertas cosas simplemente se han grabado a fuego en mi cabeza", explicó Roczen.

"Pero el éxito no me acaba de llegar", reflexionó el alemán. "Me sentía un poco cansado. Salí bien, pero al final de la recta de salida levanté el pie del acelerador demasiado pronto. Luego he visto la línea interior y he podido adelantar de nuevo al pelotón por el interior".

Roczen tuvo mucha mala suerte en el primer tercio de la temporada, pero mentalmente el alemán es ahora capaz de lidiar con ello mejor que antes. "Por supuesto, estos contratiempos también fueron frustrantes, pero algunas cosas pasan y al final siempre eres el artífice de tu propia suerte, incluso cuando ocurren cosas que están fuera de tu control."

Después de 6 de las 17 pruebas disputadas, Ken Roczen ocupa el 6º puesto en la clasificación, a 15 puntos del líder, y parece estar haciéndose más fuerte carrera a carrera después de los contratiempos sufridos al principio de la temporada. "En el pasado, contratiempos como éste solían hundirmemucho más", afirma. "No es una buena sensación llevarse a casa un mal resultado al final del día. Independientemente de si me caía en la primera curva o no, siempre miraba hacia delante y seguía adelante lo mejor que podía. Si tienes suficiente confianza en ti mismo, puedes dejar atrás la frustración mucho más rápido".

"Mis resultados simplemente no fueron muy buenos este año, pero siempre tuve la impresión de que estaba pilotando bien. Mi enfoque mental para afrontar estos contratiempos es muy diferente hoy que hace diez años. Ahora estoy más preparado que nunca para luchar por un campeonato. Y esa es una gran sensación. Ahora estoy mucho más relajado con cosas que antes me estresaban. Puedo afrontar esas situaciones mucho mejor. Creo que es la experiencia. Ojalá hubiera tenido esta mentalidad mucho antes que ahora, que estoy a punto de cumplir 30 años".

Resultado Supercross Glendale:

1º Ken Roczen (D), Suzuki

2º Jason Anderson (USA), Kawasaki

3º Jett Lawrence (AUS), Honda

4º Eli Tomac (USA) Yamaha

5º Hunter Lawrence (AUS), Honda

6º Dylan Ferrandis (F), Honda

7º Cooper Webb (USA), Yamaha

8º Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

9º Chase Sexton (USA), KTM

10º Aaron Plessinger (USA), KTM

Clasificación del campeonato tras la 6ª de las 17 pruebas:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda, 117

2º Chase Sexton (USA), KTM, 111,(-6)

3º Aaron Plessinger (USA), KTM, 108,(-9)

4º Cooper Webb (USA), Yamaha, 107,(-10)

5º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 106,(-11)

6º Ken Roczen (D), Suzuki, 102,(-15)

7º Eli Tomac (USA) Yamaha, 100, (-17)

8º Dylan Ferrandis (F), Honda, 93,(-24)

9º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 69, (-48)

10º Justin Barcia (USA), GASGAS, 63, (-54)