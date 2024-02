Vainqueur Ken Roczen : Glendale a rappelé Mattstedt

Les longues sections rythmiques et le sol de Glendale ont constitué un défi de taille pour tous les pilotes. Le vainqueur Ken Roczen(HEP Progressive Suzuki) s'est dit lui-même surpris de s'en être si bien sorti. "En fait, je me sentais beaucoup mieux à Detroit, mais ce circuit ici m'a rappelé le circuit de la maison de mon père".

Pendant la conférence de presse,Ken s'est tourné vers son voisin Jett Lawrence, qui s'est également entraîné sur le circuit d'entraînement de Mattstedt, en Thuringe, depuis son plus jeune âge et qui a grandi dans la propriété du père de Ken, Heiko Klepka, et il a approuvé. "Beaucoup de choses étaient identiques. Bien sûr, c'était il y a longtemps, mais certaines choses sont restées gravées dans la tête", a expliqué Roczen.

"Mais le succès ne m'est pas tombé dessus comme ça", a déclaré l'Allemand. "Je me sentais plutôt fatigué. Je suis bien sorti de la porte, mais à la fin de la ligne droite de départ, j'ai lâché l'accélérateur un peu trop tôt. J'ai alors vu la ligne intérieure et j'ai pu dépasser à nouveau la meute à l'intérieur".

Roczen a été assez malchanceux au cours du premier tiers de la saison, mais mentalement, l'Allemand gère désormais mieux la situation qu'auparavant. "Bien sûr, ces revers ont aussi été frustrants, mais certaines choses arrivent et, à la fin, on est toujours l'artisan de sa propre chance, même si des choses qui ne relèvent pas de notre responsabilité se produisent".

Après 6 des 17 manches, Ken Roczen se classe 6e au classement avec 15 points de retard sur les leaders et semble se renforcer de course en course après les revers du début de saison. "Avant, ces revers me tiraientbeaucoup plus vers le bas", estime-t-il. "Ce n'est tout simplement pas un bon sentiment de ramener un mauvais résultat à la maison à la fin de la journée. Que je sois tombé ou non dans le premier virage, j'ai toujours regardé devant moi et j'ai continué à rouler du mieux que je pouvais. Lorsque la confiance en soi est suffisante, la frustration te laisse aussi partir beaucoup plus vite".

"Cette année, mes résultats n'ont tout simplement pas été super, mais j'ai toujours eu l'impression d'avoir bien roulé. Ma gestion mentale de ces revers est très différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a dix ans. Je suis plus que jamais prêt à me battre pour un championnat. Et c'est un sentiment agréable. Les choses qui me stressaient auparavant, je les vois maintenant de manière beaucoup plus détendue. Je gère beaucoup mieux ce genre de situations. Je pense que c'est l'expérience. J'aurais aimé avoir cette mentalité bien plus tôt que maintenant, alors que je vais bientôt avoir 30 ans".

Résultat du Supercross de Glendale:

1. Ken Roczen (D), Suzuki

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki

3. Jett Lawrence (AUS), Honda

4. Eli Tomac (USA) Yamaha

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda

6. Dylan Ferrandis (F), Honda

7. Cooper Webb (USA), Yamaha

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

9. Chase Sexton (USA), KTM

10. Aaron Plessinger (USA), KTM

Classement du championnat après le 6e tour sur 17 :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 117

2. Chase Sexton (USA), KTM, 111,(-6)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 108,(-9)

4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 107,(-10)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 106,(-11)

6. Ken Roczen (D), Suzuki, 102,(-15)

7. Eli Tomac (USA) Yamaha, 100,(-17)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 93,(-24)

9. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 69,(-48)

10. Justin Barcia (USA), GASGAS, 63,(-54)