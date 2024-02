Il vincitore Ken Roczen: Glendale ha ricordato Mattstedt

Le lunghe sezioni ritmiche e il terreno di Glendale hanno rappresentato una grande sfida per tutti i piloti. Il vincitore Ken Roczen(HEP Progressive Suzuki) è rimasto sorpreso di aver affrontato così bene la situazione. "In realtà mi sentivo molto meglio a Detroit, ma questa pista mi ha ricordato la pista di casa di mio padre".

Durante la conferenza stampa,Ken si è rivolto al suo vicino di casa Jett Lawrence, che si è allenato sulla pista di Mattstedt, in Turingia, fin da piccolo ed è cresciuto nella tenuta del padre di Ken, Heiko Klepka, e ha concordato. "Molte cose erano identiche. È stato molto tempo fa, naturalmente, ma certe cose mi sono rimaste impresse nella mente", ha spiegato Roczen.

"Ma il successo non è capitato solo a me", ha pensato il tedesco. "Mi sentivo un po' stanco. Poi sono uscito bene dal cancello, ma alla fine del rettilineo di partenza ho tolto il piede dall'acceleratore un po' troppo presto. Poi ho visto la linea interna e sono riuscito a superare il gruppo all'interno".

Roczen ha avuto molta sfortuna nel primo terzo della stagione, ma mentalmente il tedesco è ora in grado di affrontarla meglio di prima. "Certo, anche questi contrattempi sono stati frustranti, ma sono cose che capitano e alla fine sei sempre l'artefice della tua fortuna, anche quando accadono cose che sfuggono al tuo controllo".

Dopo 6 gare su 17, Ken Roczen è al 6° posto in classifica, a 15 punti dal leader, e sembra rafforzarsi di gara in gara dopo le battute d'arresto di inizio stagione. "In passato, battute d'arresto come questa mi buttavano giùmolto di più", dice. "Non è una bella sensazione portare a casa un brutto risultato alla fine della giornata. A prescindere dalla caduta alla prima curva, ho sempre guardato avanti e ho continuato a fare del mio meglio. Se si ha abbastanza fiducia in se stessi, si riesce a lasciar andare la frustrazione molto più rapidamente".

"Quest'anno i miei risultati non sono stati eccezionali, ma ho sempre avuto l'impressione di guidare bene. Il mio approccio mentale per affrontare questi contrattempi è molto diverso oggi rispetto a dieci anni fa. Ora sono più pronto che mai a lottare per un campionato. E questa è una sensazione fantastica. Ora sono molto più rilassato su cose che prima mi stressavano. Riesco a gestire meglio queste situazioni. Credo che questa sia l'esperienza. Vorrei aver avuto questa mentalità molto prima di adesso, visto che sto per compiere 30 anni".

Risultati Supercross Glendale:

1° Ken Roczen (D), Suzuki

2° Jason Anderson (USA), Kawasaki

3° Jett Lawrence (AUS), Honda

4° Eli Tomac (USA), Yamaha

5° Hunter Lawrence (AUS), Honda

6° Dylan Ferrandis (F), Honda

7° Cooper Webb (USA), Yamaha

8° Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

9° Chase Sexton (USA), KTM

10° Aaron Plessinger (USA), KTM

Classifica del campionato dopo il 6° round di 17:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda, 117

2° Chase Sexton (USA), KTM, 111,(-6)

3° Aaron Plessinger (USA), KTM, 108,(-9)

4° Cooper Webb (USA), Yamaha, 107,(-10)

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 106,(-11)

6° Ken Roczen (D), Suzuki, 102,(-15)

7° Eli Tomac (USA) Yamaha, 100,(-17)

8° Dylan Ferrandis (F), Honda, 93,(-24)

9° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 69,(-48)

10° Justin Barcia (USA), GASGAS, 63,(-54)