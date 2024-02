O vencedor Ken Roczen: Glendale lembrou-se de Mattstedt

As longas secções de ritmo e o piso em Glendale foram um grande desafio para todos os pilotos. O vencedor Ken Roczen(HEP Progressive Suzuki) ficou surpreendido por se ter aguentado tão bem. "Na verdade, senti-me muito melhor em Detroit, mas esta pista aqui fez-me lembrar a pista de origem do meu pai."

Durante a conferência de imprensa,Ken virou-se para o seu vizinho Jett Lawrence, que também treinou na pista de Mattstedt, na Turíngia, desde tenra idade e cresceu na propriedade do pai de Ken, Heiko Klepka, e concordou. "Muitas coisas eram idênticas. Foi há muito tempo, claro, mas certas coisas ficaram gravadas na minha cabeça", explicou Roczen.

"Mas o sucesso não me aconteceu só a mim", disse o alemão. "Na verdade, senti-me um pouco cansado. Mas depois saí bem do portão, mas no final da reta da partida tirei o pé do acelerador um pouco cedo demais. Depois vi a linha interior e consegui ultrapassar o pelotão por dentro novamente."

Roczen teve muito azar no primeiro terço da época, mas mentalmente o alemão é agora capaz de lidar com isso melhor do que antes. "Claro que estes contratempos também foram frustrantes, mas há coisas que acontecem e, no final, somos sempre o arquiteto da nossa própria sorte, mesmo quando acontecem coisas que estão fora do nosso controlo."

Após 6 das 17 rondas, Ken Roczen está em 6º lugar na classificação, 15 pontos atrás do líder, e parece estar a ficar mais forte de corrida para corrida após os contratempos no início da temporada. "No passado, contratempos como este costumavam deitar-me muito mais abaixo", diz ele. "Não é uma boa sensação trazer para casa um mau resultado no final do dia. Independentemente de ter caído na primeira curva ou não, olhei sempre em frente e continuei o melhor que pude. Se tivermos autoconfiança suficiente, conseguimos ultrapassar a frustração muito mais rapidamente."

"Os meus resultados não foram muito bons este ano, mas tive sempre a impressão de que estava a correr bem. A minha abordagem mental para lidar com estes contratempos é muito diferente hoje do que era há dez anos. Estou agora mais preparado do que nunca para lutar por um campeonato. E isso é uma sensação óptima. Estou agora muito mais relaxado em relação a coisas que costumavam stressar-me. Consigo lidar muito melhor com essas situações. Acho que é a experiência. Gostava de ter tido esta mentalidade muito mais cedo do que agora, quando estou prestes a fazer 30 anos."

Resultado do Supercross Glendale:

1º Ken Roczen (D), Suzuki

2º Jason Anderson (EUA), Kawasaki

3º Jett Lawrence (AUS), Honda

4º Eli Tomac (EUA), Yamaha

5º Hunter Lawrence (AUS), Honda

6º Dylan Ferrandis (F), Honda

7º Cooper Webb (EUA), Yamaha

8º Malcolm Stewart (EUA), Husqvarna

9º Chase Sexton (EUA), KTM

10º Aaron Plessinger (EUA), KTM

Classificação do Campeonato após a 6ª ronda de 17:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda, 117

2º Chase Sexton (EUA), KTM, 111,(-6)

3º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 108,(-9)

4º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 107,(-10)

5º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 106,(-11)

6º Ken Roczen (D), Suzuki, 102,(-15)

7º Eli Tomac (USA), Yamaha, 100,(-17)

8º Dylan Ferrandis (F), Honda, 93,(-24)

9º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 69,(-48)

10º Justin Barcia (EUA), GASGAS, 63,(-54)