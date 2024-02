Aaron Plessinger (KTM) : erreur digérée - regard vers l'avenir

Le pilote Red Bull-KTM Aaron Plessinger a été victime d'une chute lors du supercross de Glendale alors qu'il chassait Ken Roczen. Il a ainsi perdu non seulement beaucoup de terrain dans la course, mais aussi une chance de prendre la tête du classement général.

La course de supercross de Glendale aété un triomphe pour l'Allemand Ken Roczen (29 ans) et sa Suzuki HEP , qui a pujubilersur la plus haute marche du podium d'une course de supercross américaine pour la première fois depuis mars 2023 . Après une pause, la série reprendra désormais son cours samedi prochain à Arlington.

Aaron Plessinger aurait pu s'y présenter en tant que leader avec la Red Plate.Le pilote Red Bull-KTM était à la poursuite de Ken Roczen à Glendale, mais il a été mis à terre très tôt dans un virage à gauche et a ainsi perdu ses chances de marquer de bons points. Après une course de rattrapage, le cow-boy a tout de même terminé en P10.

"Je suis vraiment énervé à cause de cette glissade en finale", explique le pilote de 28 ans originaire de l'Illinois, pourqui P2aurait suffi àGlendale pourprendrela tête du classement général . Plessinger : "J'ai bien roulé toute la journée à Glendale. J'ai réussi le holeshot dans la heat race et j'ai ensuite couru pour la victoire. En finale, je me sentais bien, le départ s'est également bien passé".

Au sujet de son erreur, Plessinger, d'habitude si détendu, a déclaré qu'il avait visé la ligne intérieure dans le virage en question : "J'étais juste derrière Kenny et je lui ai mis la pression. Mais j'ai fait une erreur stupidesur et ma roue avant s'est repliée. Le peloton était encore très serré à ce moment-là, j'ai donc été relégué à la 22e place. J'ai ensuite réussi à remonter en P10, mais ça m'a vraiment fait chier. Mais je suistoujours dans la lutte pour le championnat, maintenant que nous allons à Arlington".