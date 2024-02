Aaron Plessinger (KTM): errori digeriti e sguardo al futuro

Il pilota Red Bull KTM Aaron Plessinger è caduto mentre inseguiva Ken Roczen nel Supercross di Glendale. Di conseguenza, non solo ha perso molto terreno in gara, ma anche la possibilità di conquistare la testa della classifica generale.

Lagara di Supercross di Glendale è stata una cavalcata trionfale per il pilota tedesco Ken Roczen (29) sulla sua HEP Suzuki, che ha potutoesultaredal gradino più alto del podio in una gara di Supercross statunitense per la prima volta dal marzo 2023 . Dopo la pausa, la serie riprenderà sabato prossimo ad Arlington.

Aaron Plessinger avrebbe potuto essere il leader con la Red Plate.Il pilota della Red Bull KTM era all'inseguimento di Ken Roczen a Glendale, ma è caduto presto in una curva a sinistra, sprecando così la possibilità di ottenere buoni punti. Dopo una gara di recupero, il cowboy è riuscito comunque a concludere in P10.

"Sonomolto arrabbiato per lo scivolone nel finale", ha spiegato il 28enne dell'Illinois, per il quale P2a Glendale sarebbe stato sufficiente per prendere ilcomando della classifica generale . Plessinger: "Ho guidato bene tutto il giorno a Glendale. Ho ottenuto l'holeshot nella gara di manche e poi ho guidato per la vittoria. Mi sentivo bene in finale e anche la partenza è andata bene".

L'altrimenti rilassato Plessinger, che aveva puntato sulla linea interna nella curva in questione, ha commentato il suo errore: "Ero proprio dietro a Kenny e l'ho messo sotto pressione .Ma poi ho commessounostupido errore e la mia ruota anteriore si è piegata. A quel punto il gruppo era ancora molto vicino, quindi sono sceso in P22. Poi sono riuscito a risalire fino alla P10, ma è stato un vero peccato. Ma sonoancora in lotta per il campionato fino ad Arlington".