La série de courses TCR sera de retour en Allemagne en 2024

Après l'arrêt de l'ADAC TCR Germany avant la saison 2023, l'Allemagne aura à nouveau son propre championnat TCR en 2024. Franz Engstler et Josef Krenek organisent la série de courses.

Pour la saison 2024, l'Allemagne aura à nouveau sa propre série de courses TCR. Les voitures de tourisme d'une puissance d'environ 350 CV prendront le départ lors de six week-ends de course et se disputeront le titre dans la nouvelle série de courses.

La série de courses est organisée par l'ancien vainqueur de la course WTCC et chef d'équipe DTM Franz Engstler et le Tchèque Josef Krenek, tous deux experts de longue date en voitures de tourisme.

"Nous voulons revenir aux fondamentaux", explique Franz Engstler. "Cela signifie un sport automobile abordable pour les pilotes et les équipes, ainsi qu'une course passionnante avec une multitude de marques de voitures et une accessibilité maximale".

Les trois courses allemandes se dérouleront dans le cadre des ADAC Racing Weekends, a indiqué la série. En outre, il y aura deux courses en Autriche et un week-end de course en Slovaquie, qui se dérouleront conjointement avec le TCR Eastern Europe organisé par Krenek.

Calendrier prévisionnel des courses :

15.04 - Journée d'essais Salzburgring

17.05 - 19.05 - Red Bull Ring

07.06 - 09.06 - Slovakiaring

28.06 - 30.06 - Nürburgring

09.08 - 11.08 - Hockenheimring

20.09 - 22.09 - Salzburgring

11.10 - 13.10 - Nürburgring

L'ADAC TCR Germany a été organisée de 2016 à 2022. Avant la saison 2023, la série de courses a été annulée en raison du manque de participants et a été annoncée comme une division à part entière dans le STT (Spezial Tourenwagen Trophy). Mais pendant toute la saison, aucun véhicule n'a pris le départ dans cette division.

En 2017, la grille de départ de la série de voitures de tourisme a explosé avec 44 véhicules inscrits. Mais cela s'est traduit par des courses avec d'innombrables collisions, des sorties de piste et des phases de safety car. Durant toutes les années de la série de courses, les fans ont cependant été enthousiasmés par l'action de course des bolides TCR, de sorte que ceux-ci espèrent maintenant un retour en force du TCR Germany sous la direction d'Engstler et Krenek.