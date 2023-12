La serie TCR torna in Germania nel 2024

La Germania avrà di nuovo la sua serie di gare TCR per la stagione 2024. Le auto da turismo con circa 350 CV si sfideranno in sei weekend di gara e lotteranno per il titolo nella nuova serie.

La serie è organizzata dall'ex vincitore del WTCC e boss del team DTM Franz Engstler e dal ceco Josef Krenek, entrambi esperti di auto da turismo di lunga data.

"Vogliamo tornare alle origini", spiega Franz Engstler. "Questo significa motorsport a prezzi accessibili per piloti e team, oltre a gare emozionanti con una varietà di marche di auto e la massima accessibilità".

Le tre partecipazioni tedesche si svolgeranno nell'ambito del programma ADAC Racing Weekends, come annunciato dalla serie. Ci saranno anche due partecipazioni in Austria e un weekend di gara in Slovacchia, che si terrà insieme al TCR Eastern Europe organizzato da Krenek.

Calendario gare preliminare:

15.04 - Giornata di prova al Salzburgring

17.05 - 19.05 - Red Bull Ring

07.06 - 09.06 - Slovakiaring

28.06 - 30.06 - Nürburgring

09.08 - 11.08 - Hockenheimring

20.09 - 22.09 - Salzburgring

11.10 - 13.10 - Nürburgring

L'ADAC TCR Germany è stato organizzato dal 2016 al 2022. Prima della stagione 2023, la serie di gare è stata cancellata per mancanza di partecipanti e annunciata come divisione separata del STT (Spezial Tourenwagen Trophy). Tuttavia, nel corso dell'intera stagione, non un solo veicolo ha gareggiato nella divisione.

Nel 2017, il campo di partenza della serie di auto da turismo era pieno zeppo, con 44 veicoli registrati. Tuttavia, questo ha portato a gare con innumerevoli collisioni, incidenti e fasi di safety car. In tutti gli anni della serie, tuttavia, i fan sono stati entusiasti dell'azione di gara delle vetture TCR e sperano ora in un forte ritorno del TCR Germany sotto la direzione di Engstler e Krenek.