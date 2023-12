A série de corridas TCR regressa à Alemanha em 2024

A Alemanha vai voltar a ter a sua própria série de corridas TCR para a época de 2024. Os carros de turismo com cerca de 350 cv vão competir em seis fins-de-semana de corrida e lutar pelo título na nova série de corridas.

A série de corridas é organizada pelo antigo vencedor de corridas do WTCC e chefe de equipa do DTM, Franz Engstler, e pelo checo Josef Krenek, ambos especialistas de longa data em carros de turismo.

"Queremos voltar aos princípios básicos", explica Franz Engstler. "Isso significa desporto motorizado acessível para pilotos e equipas, bem como corridas emocionantes com uma variedade de marcas de automóveis e máxima acessibilidade."

As três participações alemãs terão lugar no âmbito do programa ADAC Racing Weekends, tal como anunciado pela série. Haverá também duas participações na Áustria e um fim de semana de corrida na Eslováquia, que será realizado em conjunto com o TCR Eastern Europe organizado pela Krenek.

Calendário preliminar de corridas:

15.04 - Dia de testes em Salzburgring

17.05 - 19.05 - Red Bull Ring

07.06 - 09.06 - Slovakiaring

28.06 - 30.06 - Nürburgring

09.08 - 11.08 - Hockenheimring

20.09 - 22.09 - Salzburgring

11.10 - 13.10 - Nürburgring

O ADAC TCR Alemanha foi organizado de 2016 a 2022. Antes da época de 2023, a série de corridas foi cancelada devido à falta de participantes e anunciada como uma divisão separada no STT (Spezial Tourenwagen Trophy). No entanto, nem um único veículo competiu na divisão ao longo de toda a época.

Em 2017, o campo de partida da série de carros de turismo estava a rebentar pelas costuras, com 44 veículos registados. No entanto, isto resultou em corridas com inúmeras colisões, despistes e fases de safety car. No entanto, em todos os anos da série de corridas, os fãs ficaram entusiasmados com a ação de corrida dos carros TCR, pelo que esperam agora um forte regresso do TCR Alemanha sob a direção de Engstler e Krenek.