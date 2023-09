NW200 : trois courses de Superbike dès l'année prochaine

Afin que les spectateurs du North West 200 puissent voir tous les pilotes et équipes importants en action le jeudi soir, une course Superbike supplémentaire sera organisée l'année prochaine.

Depuis quelques années, le North West 200 a pris de plus en plus d'importance auprès des pilotes allemands, autrichiens et suisses. Ainsi, cette année, l'Allemand David Datzer, l'Autrichien Julian Trummer et les deux Suisses Lukas Maurer et Olivier Lupberger ont participé à la plus grande manifestation d'Irlande du Nord.

Comme le mauvais temps a souvent fait tomber la journée de course à l'eau, au sens propre du terme, les courses ont été réparties sur le jeudi soir et le samedi, et les séances d'entraînement ont été programmées le mardi et le jeudi matin.

Pour l'année prochaine, le "Coleraine and District Motor Club", organisateur de la course, a réfléchi à une nouvelle amélioration du déroulement. D'après une récente enquête menée auprès de nombreuses équipes de course sur route parmi les plus importantes, le programme de 2024 présentera des changements importants, tant le jeudi que le samedi.

Outre les courses déjà connues des catégories Supersport et Superstock, une course Superbike supplémentaire sera ajoutée au programme le jeudi soir. Ainsi, le jeudi, les visiteurs auront désormais la possibilité de voir tous les pilotes et équipes importants en action.

Suite à ce changement de programme, deux courses Supertwins de quatre tours sont prévues le samedi, tandis que les épreuves Supersport, Superstock et les deux épreuves Superbike se dérouleront sur six tours. L'édition de l'année prochaine sur le légendaire circuit du Triangle a été fixée du 6 au 11 mai.