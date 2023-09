NW200: dal prossimo anno con tre gare Superbike

Per garantire che gli spettatori della North West 200 vedano anche tutti i principali piloti e team in azione il giovedì sera, l'anno prossimo ci sarà un'ulteriore gara di Superbike.

Negli ultimi anni, la North West 200 è diventata sempre più popolare tra i corridori di Germania, Austria e Svizzera. Quest'anno, ad esempio, il tedesco David Datzer, l'austriaco Julian Trummer e i due svizzeri Lukas Maurer e Olivier Lupberger hanno partecipato al più grande evento dell'Irlanda del Nord.

Poiché nel recente passato il maltempo aveva spesso fatto saltare il giorno della gara, le gare sono state suddivise tra giovedì sera e sabato, mentre le sessioni di allenamento sono state organizzate il martedì e il giovedì mattina.

Per il prossimo anno, il "Coleraine and District Motor Club" ha pensato a un ulteriore miglioramento del programma. In seguito a un recente sondaggio condotto tra molti dei principali team di corse su strada, il programma 2024 presenterà cambiamenti significativi sia il giovedì che il sabato.

Oltre alle già note gare delle categorie Supersport e Superstock, giovedì sera verrà aggiunta al programma un'ulteriore gara di Superbike. Ciò significa che giovedì i visitatori avranno l'opportunità di vedere in azione tutti i piloti e le squadre più importanti.

In seguito a questa modifica del programma, sabato ci saranno due gare Supertwins su quattro giri, mentre le gare Supersport, Superstock e le due Superbike si svolgeranno su sei giri. L'evento del prossimo anno sul leggendario circuito triangolare è stato fissato per il periodo dal 6 all'11 maggio.