NW200: A partir do próximo ano com três corridas de Superbike

Para garantir que os espectadores do North West 200 também vejam todos os principais pilotos e equipas em ação na quinta-feira à noite, haverá uma corrida adicional de Superbike no próximo ano.

Nos últimos anos, o North West 200 tem-se tornado cada vez mais popular entre os cavaleiros da Alemanha, Áustria e Suíça. Este ano, por exemplo, o alemão David Datzer, o austríaco Julian Trummer e os dois suíços Lukas Maurer e Olivier Lupberger estiveram em ação no maior evento da Irlanda do Norte.

Dado que, no passado recente, o mau tempo fez com que o dia da corrida fosse literalmente cancelado, as corridas foram divididas entre quinta-feira à noite e sábado, e as sessões de treino foram realizadas às terças e quintas-feiras de manhã.

Para o próximo ano, o organizador "Coleraine and District Motor Club" pensou numa nova melhoria do calendário. Na sequência de um inquérito recente a muitas das principais equipas de corridas de estrada, o programa de 2024 apresentará alterações significativas tanto na quinta-feira como no sábado.

Para além das já conhecidas corridas nas categorias Supersport e Superstock, será acrescentada ao programa uma corrida adicional de Superbike na quinta-feira à noite. Isto significa que, na quinta-feira, os visitantes terão agora a oportunidade de ver todos os pilotos e equipas importantes em ação.

Como resultado desta mudança no programa, haverá duas corridas de Supertwins em quatro voltas no sábado, enquanto as competições de Supersport, Superstock e as duas Superbike serão realizadas em seis voltas. O evento do próximo ano no lendário circuito triangular foi marcado para o período de 6 a 11 de maio.