GP de Macao con Datzer, Maurer, Trummer y Lupberger

Aún se espera la lista de inscritos para la 55ª edición del Gran Premio de Macao de Motociclismo. De momento, sólo es seguro que Davey Todd, que volverá a pilotar una BMW de su antiguo equipo Burrows Engineering/RK Racing antes de empezar la temporada 2024 para Phillip Neill y Tas Racing, ha aceptado la invitación del organizador.

Pero es de suponer que pilotos como las leyendas del TT John McGuinness, Peter Hickman o Michael Rutter - es el rey sin corona de las dos ruedas en Macao con nueve victorias - no se perderán la carrera por invitación en el paraíso chino de los jugadores. Lo que ya se sabe, sin embargo, es que la delegación germanófona contará con cuatro pilotos.

Como subcampeón del año pasado -sólo el finlandés Erno Kostamo fue un poco más rápido-, David Datzer tiene mucho en mente para su segunda participación en el antiguo enclave portugués. "Sin duda hay que favorecer a los corredores de carretera británicos. Hay mucho que aprender de ellos, pero yo estoy en buena forma y quiero al menos luchar por el podio."

"Llevo todo el año trabajando para esta prueba", explica el bávaro, que este año sustituyó al sajón Rico Penzkofer como el alemán más rápido en el Tourist Trophy. "De momento sigue siendo un poco agitado. Todavía tengo que cambiar la suspensión a tiempo. La semana que viene tengo que entregárselo todo a Penz, que se está encargando del transporte".

Datzer, que vuelve a contar con el apoyo de Brian Moore, ha ideado un diseño especial. "De momento no voy a revelar detalles. Pero puedo prometer que será una pasada. No quiero hacerlo público hasta la tradicional presentación del piloto. Dejad que os sorprenda", dice Datzi misteriosamente.

Lukas Maurer también estará en la línea de salida este año. El piloto suizo ha mejorado enormemente este año y ha ganado el IRRC Superbike de forma superior, sumando el máximo de puntos en la mitad de las seis carreras. En el GP de Macao del año pasado, se quedó a pocos segundos de subir al podio.

Sin embargo, el piloto suizo de Kawasaki es consciente, a pesar de toda su ambición deportiva, de que un resultado tan bueno será difícil de repetir frente a la supremacía británica. "Mi principal objetivo es mejorar mis tiempos del año pasado. En cuanto a la posición, probablemente será un poco al revés".

Después de 2023, el nombre de Julian Trummer vuelve a figurar este año en la lista de invitados. "Es un gran privilegio ser invitado a esta carrera tan especial. También soy consciente de ello. Hace unos años era un sueño que ahora se ha hecho realidad. Por eso quiero ante todo divertirme conduciendo en este evento".

"Como todo el mundo, por supuesto que quiero ser más rápido y no estar demasiado lejos de los de arriba", se ha marcado el piloto austriaco de Honda para rodar en los próximos días. "No me he subido a la moto desde Armoy y el Gran Premio de Manx. Realmente necesito algunas vueltas en un circuito".

El cuarto de los pilotos germanos es Olivier Lupberger, que se subirá por primera vez este año a las ruedas de su Kawasaki en el Circuito de Guia, de 6,115 kilómetros, flanqueado por muros de piedra y quitamiedos. Su salida en la North West 200 de este año abrió al suizo las puertas del Gran Premio de Macao.

"Que me invitaran fue una sorpresa. Franky Heidger y Lukas Maurer pusieron mi nombre en la lista de pilotos que correrían en Macao. Mis emociones son difíciles de describir, he pasado algunas noches en vela", confesó, "lo daré todo para clasificarme. En la carrera, quiero estar entre los 15 primeros".