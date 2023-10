GP de Macao avec Datzer, Maurer, Trummer et Lupberger

Le Macau Motorcycle Grand Prix aura lieu mi-novembre. Pour l'instant, il n'y a pas encore de liste d'inscription pour cette course sur invitation. Les Allemands David Datzer, Lukas Maurer, Julian Trummer et Olivier Lupberger y sont déjà inscrits.

On attend toujours la publication de la liste des participants à la 55e édition du Macau Motorcycle Grand Prix. Pour l'instant, on sait seulement que parmi les pilotes de haut niveau, Davey Todd, qui pilotera une dernière fois une BMW de son ancienne équipe Burrows Engineering/RK Racing avant de prendre le départ de la saison 2024 pour Phillip Neill et Tas Racing, a accepté l'invitation de l'organisateur.

Mais on peut supposer que des pilotes comme les légendes du TT John McGuinness, Peter Hickman ou Michael Rutter - qui est le roi non couronné des deux roues à Macao avec neuf victoires - ne manqueront pas la course sur invitation dans le paradis des joueurs chinois. Mais ce que l'on sait déjà, c'est que la délégation germanophone comptera quatre pilotes.

Deuxième l'an dernier - seul le Finlandais Erno Kostamo avait été un peu plus rapide - David Datzer a de grandes ambitions pour sa deuxième apparition dans l'ancienne enclave portugaise. "Les road racers britanniques sont certainement à favoriser. Il y a des choses à apprendre de ces gars, mais je suis en bonne forme et j'aimerais au moins me battre pour une place sur le podium".

"J'ai travaillé toute l'année en vue de cette manifestation", explique le Bavarois qui, depuis cette année, a remplacé le Saxon Rico Penzkofer comme pilote allemand le plus rapide lors du Tourist Trophy. "Pour l'instant, c'est encore un peu fébrile. Je dois encore modifier le châssis à temps. La semaine prochaine, je dois tout livrer à Penz, qui s'occupe du transport".

Datzer, qui peut à nouveau compter sur le soutien de Brian Moore, a imaginé un design spécial. "Je ne dévoile pas encore les détails pour le moment. Mais je peux promettre que ce sera un marteau. Ce n'est que lors de la traditionnelle présentation des pilotes que je souhaite le rendre public. Laissez-vous surprendre", déclare Datzi en gardant le secret.

Lukas Maurer sera lui aussi sur la ligne de départ cette année. Le Confédéré a énormément progressé cette année sur le plan de la conduite et a remporté haut la main l'IRRC Superbike, obtenant le maximum de points dans la moitié des six courses. L'année dernière, au GP de Macao, il ne lui a manqué que quelques secondes pour monter sur le podium.

Malgré toute son ambition sportive, le pilote suisse de Kawasaki est toutefois tout à fait conscient qu'il sera difficile de répéter un aussi bon résultat face à la puissance britannique. "Mon objectif est avant tout d'améliorer mes temps au tour de l'année dernière. En termes de classement, je pense que je vais reculer un peu".

Après 2023, le nom de Julian Trummer figure à nouveau sur la liste des invités cette année. "C'est un grand privilège d'être invité à cette course spéciale. J'en suis également conscient. Il y a quelques années encore, c'était un rêve qui s'est réalisé. C'est pourquoi je veux avant tout prendre du plaisir au volant lors de cet événement".

"Comme tout le monde, je veux bien sûr aller plus vite et ne pas trop m'éloigner des meilleurs garçons", s'est fixé le pilote autrichien de Honda, qui veut encore rouler dans les prochains jours. "Depuis Armoy et le Grand Prix de Manx, je ne suis pas remonté sur la moto. J'ai vraiment besoin de faire quelques tours de piste".

Le quatrième pilote germanophone est Olivier Lupberger, qui pourra cette année pour la première fois passer sous les roues de sa Kawasaki sur le circuit de Guia, long de 6,115 kilomètres et bordé de murs de pierre et de glissières de sécurité. Sa participation au North West 200 de cette année a ouvert au Suisse les portes du Grand Prix de Macao.

"Le fait que j'ai reçu l'invitation a été une surprise. Franky Heidger et Lukas Maurer ont ajouté mon nom à la liste des pilotes qui souhaitent courir à Macao. Mes émotions sont difficiles à décrire, j'ai passé quelques nuits blanches", a-t-il avoué, "je vais tout donner pour me qualifier. En course, je veux être dans le top 15".