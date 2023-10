GP di Macao con Datzer, Maurer, Trummer e Lupberger

Il Macau Motorcycle Grand Prix si svolgerà a metà novembre. Al momento non esiste un elenco di iscritti per la gara a inviti. I piloti di lingua tedesca David Datzer, Lukas Maurer, Julian Trummer e Olivier Lupberger sono in lista.

Si attende ancora l'elenco degli iscritti alla 55ª edizione del Macau Motorcycle Grand Prix. Per ora è certo solo che Davey Todd, che tornerà a guidare una BMW del suo ex team Burrows Engineering/RK Racing prima di iniziare la stagione 2024 per Phillip Neill e Tas Racing, ha accettato l'invito degli organizzatori.

Ma si può presumere che piloti come le leggende del TT John McGuinness, Peter Hickman o Michael Rutter - quest'ultimo è il re delle due ruote non incoronato a Macao con nove vittorie - non si lasceranno sfuggire la gara a invito nel paradiso dei giocatori d'azzardo cinesi. Tuttavia, si sa già che la delegazione di lingua tedesca comprenderà quattro corridori.

David Datzer, secondo classificato dell'anno scorso - solo il finlandese Erno Kostamo è stato più veloce di poco -, punta molto sulla sua seconda apparizione nell'ex enclave portoghese. "I corridori su strada britannici sono sicuramente favoriti. C'è molto da imparare da questi ragazzi, ma io sono in buona forma e voglio lottare almeno per il podio".

"È tutto l'anno che lavoro per questo evento", spiega il bavarese, che quest'anno ha sostituito il sassone Rico Penzkofer come il tedesco più veloce del Tourist Trophy. "Al momento è ancora un po' frenetico. Devo ancora cambiare le sospensioni in tempo. La prossima settimana devo consegnare tutto a Penz, che si sta occupando del trasporto".

Datzer, che può nuovamente contare sul supporto di Brian Moore, ha ideato un progetto speciale. "Al momento non voglio rivelare i dettagli. Ma posso promettere che sarà una bomba. Non voglio renderlo pubblico prima della tradizionale presentazione dei piloti. Lasciate che vi sorprenda", dice Datzi misteriosamente.

Anche quest'anno Lukas Maurer sarà sulla linea di partenza. Il pilota svizzero è migliorato enormemente quest'anno e ha vinto l'IRRC Superbike in modo eccellente, ottenendo il massimo dei punti in metà delle sei gare. L'anno scorso, al GP di Macao, è arrivato a pochi secondi dal podio.

Tuttavia, il pilota svizzero della Kawasaki è ben consapevole, nonostante tutte le sue ambizioni sportive, che un risultato così buono sarà difficile da ripetere contro la supremazia britannica. "Il mio obiettivo principale è quello di migliorare i miei tempi sul giro rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda il piazzamento, probabilmente sarà un po' più indietro".

Dopo il 2023, anche quest'anno il nome di Julian Trummer è sulla lista degli invitati. "È un grande privilegio essere invitati a questa gara speciale. Ne sono consapevole. Solo pochi anni fa era un sogno che ora si è avverato. Per questo voglio innanzitutto divertirmi a guidare in questo evento".

"Come tutti gli altri, naturalmente voglio diventare più veloce e non essere troppo lontano dai primi", ha dichiarato il pilota austriaco della Honda, che si è prefissato di arrivare nei prossimi giorni. "Non salgo in moto da Armoy e dal Gran Premio di Manx. Ho davvero bisogno di fare qualche giro su una pista".

Il quarto dei piloti di lingua tedesca è Olivier Lupberger, che per la prima volta quest'anno affronterà il circuito di Guia, lungo 6,115 chilometri e costeggiato da muri di pietra e barriere antiurto, con la sua Kawasaki. La sua partenza nella North West 200 di quest'anno ha aperto allo svizzero le porte del Gran Premio di Macao.

"Il fatto che io abbia ricevuto l'invito è stata una sorpresa. Franky Heidger e Lukas Maurer hanno inserito il mio nome nella lista dei piloti che avrebbero corso a Macao. Le mie emozioni sono difficili da descrivere, ho passato alcune notti insonni", ha confessato. "Darò tutto per qualificarmi. In gara voglio arrivare tra i primi 15".