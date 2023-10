GP de Macau com Datzer, Maurer, Trummer e Lupberger

A lista de inscritos para a 55ª edição do Grande Prémio de Macau de Motociclismo continua a ser aguardada. Até ao momento, apenas é certo que Davey Todd, que voltará a pilotar um BMW da sua antiga equipa Burrows Engineering/RK Racing antes de iniciar a temporada de 2024 pela Phillip Neill e Tas Racing, aceitou o convite do organizador.

Mas é de supor que pilotos como as lendas do TT, John McGuinness, Peter Hickman ou Michael Rutter - que é o rei das duas rodas em Macau, com nove vitórias - não faltarão à corrida de convite no paraíso dos apostadores chineses. O que já se sabe, no entanto, é que a delegação de língua alemã incluirá quatro pilotos.

Como vice-campeão do ano passado - apenas o finlandês Erno Kostamo foi mais rápido por pouco - David Datzer tem os olhos postos em muito para a sua segunda participação no antigo enclave português. "Os corredores de estrada britânicos são certamente os favoritos. Há muito a aprender com eles, mas estou em boa forma e quero, pelo menos, lutar por um lugar no pódio."

"Tenho estado a trabalhar para este evento durante todo o ano", explica o bávaro, que substituiu o saxão Rico Penzkofer como o alemão mais rápido no Troféu Turista deste ano. "De momento, ainda está tudo um pouco agitado. Ainda tenho de mudar a suspensão a tempo. Na próxima semana tenho de entregar tudo ao Penz, que está a tratar do transporte."

Datzer, que pode contar novamente com o apoio de Brian Moore, concebeu um projeto especial. "De momento, não estou a revelar pormenores. Mas posso prometer que vai ser um espetáculo. Não quero torná-lo público até à tradicional apresentação do piloto. Deixem-me surpreender-vos", diz Datzi misteriosamente.

Lukas Maurer também vai estar na linha de partida este ano. O piloto suíço melhorou imenso este ano e venceu o IRRC Superbike de forma superior, marcando o máximo de pontos em metade das seis corridas. No ano passado, no GP de Macau, ficou a poucos segundos do pódio.

No entanto, o piloto suíço da Kawasaki está bem ciente, apesar de toda a sua ambição desportiva, que um resultado tão bom será difícil de repetir contra a supremacia britânica. "O meu principal objetivo é melhorar os meus tempos de volta do ano passado. Em termos de lugares, será provavelmente um pouco mais atrás."

Depois de 2023, o nome de Julian Trummer está novamente na lista de convidados este ano. "É um grande privilégio ser convidado para esta corrida especial. Também estou ciente disso. Há apenas alguns anos, era um sonho que agora se tornou realidade. É por isso que quero, acima de tudo, divertir-me a conduzir neste evento".

"Tal como toda a gente, é claro que quero ser mais rápido e não ficar muito longe dos primeiros", afirmou o piloto austríaco da Honda, que pretende rodar nos próximos dias. "Não tenho estado na moto desde Armoy e do Grande Prémio de Manx. Preciso mesmo de algumas voltas numa pista de corrida".

O quarto dos pilotos de língua alemã é Olivier Lupberger, que vai rodar pela primeira vez este ano com a sua Kawasaki no Circuito da Guia, com 6,115 quilómetros, ladeado por paredes de pedra e barreiras de proteção. A sua estreia no North West 200 deste ano abriu as portas do Grande Prémio de Macau ao suíço.

"O facto de ter recebido o convite foi uma surpresa. Franky Heidger e Lukas Maurer colocaram o meu nome na lista de pilotos para correr em Macau. As minhas emoções são difíceis de descrever, tive algumas noites sem dormir", confessou. "Vou dar tudo para me qualificar. Na corrida, quero ficar entre os 15 primeiros".