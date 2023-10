Le North West 200 commencera un jour plus tard l'année prochaine

L'année prochaine, le North West 200 n'accueillera pas seulement une course Superbike supplémentaire, mais le calendrier des qualifications devra également être adapté en raison du Championnat britannique de Superbike (BSB).

Comme de nombreuses équipes et pilotes souhaitant participer au North West 200 seront en action à Oulton Park du samedi 4 au lundi 6 mai dans le cadre du championnat britannique de Superbike (BSB), leur arrivée en Irlande du Nord sera retardée. C'est pourquoi le club organisateur s'est vu contraint d'adapter le calendrier de l'année prochaine pour l'entraînement de qualification.

Après avoir consulté les patrons du BSB, l'organisateur de la course triangulaire entre les villes de Portstewart, Coleraine et Portrush repoussera le début des sessions d'entraînement et de qualification de l'année prochaine du mardi 7 mai au lendemain. Le mercredi, la traditionnelle séance d'ouverture des nouveaux venus sera désormais suivie d'une séance d'entraînement d'une heure en Superbike.

Jusqu'à présent, les qualifications Superbike étaient les dernières sessions des deux jours d'entraînement. L'année prochaine, elles seront les premières motos à s'élancer sur la piste de 14,436 kilomètres. Ce changement est introduit à la demande expresse des équipes, car les puissantes Superbikes ont besoin de plus de temps pour se régler que les autres catégories.