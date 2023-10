L'anno prossimo la North West 200 inizierà un giorno dopo

L'anno prossimo non ci sarà solo una gara Superbike in più alla North West 200, ma anche il calendario delle qualifiche dovrà essere modificato a causa del British Superbike Championship (BSB).

Poiché molti dei team e dei piloti che intendono partecipare alla North West 200 saranno in azione a Oulton Park nel British Superbike Championship (BSB) da sabato a lunedì (4-6 maggio), il loro arrivo in Irlanda del Nord sarà ritardato. Di conseguenza, il club organizzatore è stato costretto a modificare il programma delle qualifiche del prossimo anno.

Dopo essersi consultati con i responsabili del BSB, gli organizzatori della gara triangolare tra le città di Portstewart, Coleraine e Portrush sposteranno l'inizio delle sessioni di prove e qualifiche del prossimo anno da martedì 7 maggio al giorno successivo. Mercoledì, la tradizionale sessione di apertura per i nuovi arrivati sarà ora seguita da una sessione di prove Superbike di un'ora.

In precedenza le qualifiche della Superbike erano le ultime sessioni delle due giornate di prove, mentre l'anno prossimo saranno le prime moto a scendere in pista sui 14,436 chilometri. Questo cambiamento è stato introdotto su espressa richiesta dei team, perché le potenti superbike hanno bisogno di più tempo per la messa a punto rispetto alle altre classi.