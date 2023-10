O North West 200 começa um dia mais tarde no próximo ano

No próximo ano, não só haverá uma corrida de Superbike adicional no North West 200, como também o calendário de qualificação terá de ser ajustado devido ao Campeonato Britânico de Superbike (BSB).

Como muitas das equipas e pilotos que planeiam participar no North West 200 estarão em ação em Oulton Park no Campeonato Britânico de Superbike (BSB) de sábado a segunda-feira (4-6 de maio), a sua chegada à Irlanda do Norte será atrasada. Como resultado, o clube organizador foi forçado a ajustar o calendário de qualificação do próximo ano.

Após consulta com os chefes do BSB, os organizadores da corrida triangular entre as cidades de Portstewart, Coleraine e Portrush vão mudar o início das sessões de treinos e qualificação do próximo ano de terça-feira, 7 de maio, para o dia seguinte. Na quarta-feira, a tradicional sessão de abertura para os estreantes será agora seguida de uma sessão de treinos de uma hora para as Superbike.

Anteriormente, as sessões de qualificação de Superbike eram as últimas sessões dos dois dias de treinos, no próximo ano serão as primeiras motos a entrar na pista de 14,436 quilómetros. Esta mudança foi introduzida a pedido expresso das equipas porque as potentes superbikes precisam de mais tempo para se prepararem do que as outras classes.