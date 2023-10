GP de Macao : FHO BMW avec Hickman, Rutter et Brookes

Parallèlement à la publication de la liste des engagés pour le Macau Motorcycle Grand Prix, l'équipe FHO Racing BMW a présenté sa liste de pilotes pour la course sur invitation, avec Peter Hickman, Michael Rutter et Josh Brookes.

Seuls les pilotes ayant reçu une invitation de la part de l'organisateur pourront prendre le départ du Macau Motorcycle Grand Prix. Du côté germanophone, l'Allemand David Datzer, l'Autrichien Julian Trummer ainsi que les deux Suisses Lukas Maurer et Olivier Lupberger seront au départ.

Comme Lupberger, il s'agira pour FHO Racing BMW de la première manifestation dans la métropole chinoise des joueurs. L'équipe britannique dirigée par la propriétaire de l'équipe, Faye Ho, ne laisse rien au hasard et amène avec elle trois pilotes qui se battront pour les places sur le podium : Peter Hickman, détenteur du record du tour du TT, Michael Rutter, neuf fois vainqueur du GP de Macao, et Josh Brookes.

La 55e édition de la course de moto est un retour à la maison particulier pour la chef d'équipe, qui a grandi à Macao et a un lien de longue date avec l'événement. Au fil des ans, elle a sponsorisé de nombreuses équipes et de nombreux pilotes. Cette année, elle revient dans son ancienne patrie dans l'espoir de remporter la victoire avec sa propre équipe de Superbike.

Après ses succès lors du Tourist Trophy de cette année, Hickman attend avec impatience la course dans les rues de Macao et espère ajouter un nouveau triomphe à son palmarès. Un an seulement après ses débuts en 2014, le coureur sur route le plus rapide du monde a remporté sa première victoire, suivie de deux autres en 2016 et 2018.

Avec neuf victoires à Macao, Rutter est le pilote de moto le plus titré de tous les temps lors de cet événement. Le Britannique, aujourd'hui âgé de 51 ans, a fait ses débuts en 1994, a fêté son premier podium en 1996 en terminant troisième derrière Phillip McCallen et Roger Bennett, et a remporté sa première victoire en 1998. Il a triomphé pour la dernière fois il y a quatre ans.

Rutter est une véritable légende au Grand Prix de Macao et, pour célébrer le 70e anniversaire de la course sur route, le gouvernement de Macao a commandé une statue de cire grandeur nature de Rutter pour le musée du Grand Prix de Macao, où la sculpture côtoie des figures de cire du sport automobile comme Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et d'autres.

Le trio FHO-BMW est complété par Josh Brookes. L'ancien double champion britannique de Superbike est revenu cette année aux courses sur route et a impressionné les spécialistes avec une cinquième place dans le TT senior. Pour l'Australien, il s'agit de sa première apparition sur le circuit Guia, bordé de glissières de sécurité et de murs.

Horaire

Jeudi 16 novembre

07:45 - 08:30 Essais libres

Vendredi 17 novembre

08h00 - 08h45 Essais qualificatifs

Samedi 18 novembre

07.40 - 08.00 warm-up

08.30 - 09.15 Course (12 tours)