GP di Macao: FHO BMW con Hickman, Rutter e Brookes

Solo i piloti che ricevono uno dei tanto ambiti inviti dagli organizzatori possono partecipare al Macau Motorcycle Grand Prix. Dal punto di vista della lingua tedesca, parteciperanno il tedesco David Datzer, l'austriaco Julian Trummer e i due piloti svizzeri Lukas Maurer e Olivier Lupberger.

Come per Lupberger, anche per FHO Racing BMW si tratterà del primo evento nella metropoli cinese del gioco d'azzardo. La squadra britannica di Faye Ho, proprietaria del team, non lascia nulla al caso e con il detentore del record sul giro al TT Peter Hickman, il nove volte vincitore del Macau GP Michael Rutter e Josh Brookes, porterà tre piloti che lotteranno per il podio.

La 55ª edizione della gara motociclistica è un ritorno a casa speciale per la manager del team, che è cresciuta a Macao e ha un lungo legame con l'evento. Nel corso degli anni, ha sponsorizzato molti team e piloti. Quest'anno torna nella sua vecchia casa con la speranza di vincere con il suo team di superbike.

Dopo i suoi successi al Tourist Trophy di quest'anno, Hickman non vede l'ora di correre sulle strade di Macao e spera di aggiungere un altro trionfo al suo palmarès. Solo un anno dopo il suo debutto, nel 2014, l'attuale corridore su strada più veloce del mondo ha ottenuto la sua prima vittoria, seguita da altre due nel 2016 e nel 2018.

Con nove vittorie a Macao, Rutter è il pilota di moto di maggior successo di tutti i tempi in questo evento. L'ormai 51enne britannico ha debuttato nel 1994, ha festeggiato il suo primo podio nel 1996, al terzo posto dietro Phillip McCallen e Roger Bennett, e ha ottenuto la sua prima vittoria nel 1998. L'ultima volta che ha trionfato è stato quattro anni fa.

Rutter è una vera e propria leggenda del Gran Premio di Macao e per celebrare il 70° anniversario della corsa su strada, il governo di Macao ha commissionato una figura di cera realistica di Rutter per il Museo del Gran Premio di Macao, dove la scultura si trova accanto a figure di cera del motorsport come Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e altri.

Il trio FHO BMW è completato da Josh Brookes. L'ex due volte campione britannico Superbike è tornato alle corse su strada quest'anno e ha impressionato gli esperti con un quinto posto nel Senior TT. Questa è la prima apparizione dell'australiano sul Circuito di Guia, che è fiancheggiato da barriere e muretti antiurto.

Orario

Giovedì 16 novembre

07:45 - 08:30 Sessione di prove libere

Venerdì 17 novembre

08:00 - 08:45 Qualifiche

Sabato 18 novembre

07.40 - 08.00 Riscaldamento

08.30 - 09.15 Gara (12 giri)