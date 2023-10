GP de Macau: FHO BMW com Hickman, Rutter e Brookes

Apenas os pilotos que recebem um dos tão desejados convites dos organizadores estão autorizados a competir no Grande Prémio de Motociclismo de Macau. Do ponto de vista germanófono, vão competir o alemão David Datzer, o austríaco Julian Trummer e os dois pilotos suíços Lukas Maurer e Olivier Lupberger.

Tal como Lupberger, será o primeiro evento na metrópole de apostas da China para a FHO Racing BMW. A equipa britânica, que conta com o proprietário Faye Ho, não deixa nada ao acaso e com o recordista de voltas no TT, Peter Hickman, o nove vezes vencedor do GP de Macau, Michael Rutter e Josh Brookes, traz três pilotos que vão lutar pelos lugares do pódio.

A 55ª edição da corrida de motos é um regresso especial a casa para a chefe de equipa, que cresceu em Macau e tem uma longa ligação com o evento. Ao longo dos anos, patrocinou muitas equipas e pilotos. Este ano, regressa à sua antiga casa na esperança de vencer com a sua própria equipa de superbikes.

Depois dos seus sucessos no Troféu Turista deste ano, Hickman está ansioso por correr nas ruas de Macau e espera acrescentar mais um triunfo ao seu historial. Apenas um ano após a sua estreia em 2014, o atual piloto de estrada mais rápido do mundo conquistou a sua primeira vitória, à qual se seguiram mais duas em 2016 e 2018.

Com nove vitórias em Macau, Rutter é o piloto de motas mais bem sucedido de todos os tempos no evento. O britânico, agora com 51 anos, estreou-se em 1994, celebrou o seu primeiro lugar no pódio em 1996, em terceiro lugar, atrás de Phillip McCallen e Roger Bennett, e conquistou a sua primeira vitória em 1998. A última vez que triunfou foi há quatro anos.

Rutter é uma verdadeira lenda do Grande Prémio de Macau e, para celebrar o 70º aniversário da corrida de estrada, o governo de Macau encomendou uma figura de cera realista de Rutter para o Museu do Grande Prémio de Macau, onde a escultura se encontra ao lado de figuras de cera dos desportos motorizados, como Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e outros.

A completar o trio da FHO BMW está Josh Brookes. O antigo bicampeão britânico de Superbike regressou às corridas de estrada este ano e impressionou os especialistas com um quinto lugar no Senior TT. Esta é a primeira aparição do australiano no Circuito da Guia, que está repleto de barreiras de proteção e muros.

Horário

Quinta-feira, 16 de novembro

07:45 - 08:30 Sessão de treinos livres

Sexta-feira, 17 de novembro

08:00 - 08:45 Qualificação

Sábado, 18 de novembro

07h40 - 08h00 Aquecimento

08.30 - 09.15 Corrida (12 voltas)