NW200 : Richard Cooper déclaré vainqueur a posteriori

Les bonnes choses prennent du temps. L'année dernière, Richard Cooper a remporté les deux courses de la catégorie Supertwin au NW 200, mais il a ensuite été disqualifié. Près d'un an et demi ( !) plus tard, le Britannique a récupéré ses victoires.

Retour en arrière : Lors du North West 200 de l'année dernière, Richard Cooper s'est révélé être le dominateur de la classe Supertwin. Le Britannique a remporté la première course devant le surprenant Français Pierre Yves Bian. Dans la deuxième course, l'Irlandais Joe Loughlin a dû s'avouer clairement vaincu. La joie du coureur britannique après sa double victoire a rapidement été suivie d'une désillusion.

En raison d'une infraction technique liée à la fixation du carénage, jugée irrégulière par les contrôleurs techniques après l'événement, le pilote Kawasaki a été disqualifié a posteriori, ce que son équipe "JMcC Roofing Racing" n'a pas voulu laisser passer et a déposé un protêt.

Sa moto a été préparée par le Nord-Irlandais Ryan Farquhar, qui n'est pas seulement une force motrice derrière le grand succès des courses Supertwin dans les grandes courses sur route et dans le championnat irlandais, mais qui a dominé cette catégorie pendant des années en tant que pilote, comme en témoignent ses victoires au Tourist Trophy, au North West 200 et à l'Ulster Grand Prix.

"Depuis des années déjà, il y a toujours eu des divergences d'opinion avec les stewards lors du North West 200", s'était alors agacé le patron de l'équipe. "Personnellement, je peux assumer cette disqualification, mais je suis désolé pour Richard et les sponsors qui ont mis leur argent et leurs produits dans cette affaire pour aider notre équipe à atteindre ses objectifs".

"J'utilise ce cadre spécial depuis cinq ans", a-t-il expliqué en 2022 lors d'un entretien avec le Belfast News Letter. "Derek McGee a justement terminé deuxième du Tourist Trophy sur l'île de Man avec cette machine. L'autocollant TT, que l'on obtient si l'on a passé le contrôle technique là-bas sans problème, est toujours sur le cadre".

Près d'un an et demi après l'événement, le recours de l'équipe a finalement été traité et l'appel contre la disqualification a été finalement accepté.

Dans un communiqué, le Motorcycle Union of Ireland (Unlster Centre) a déclaré : "Un panel de cinq membres du jury a écouté l'appel et les soumissions de l'équipe de Richard Cooper avant de prendre la décision de rétablir les victoires en course de Richard Cooper avec toutes les récompenses dues, les records de tours ou de courses".

D'ailleurs, Richard Cooper est revenu au North West 200 en mai sur une Kawasaki construite par Farquhar et a de nouveau dominé les deux courses de Supertwin, établissant un nouveau record du tour dans la première course.