NW200: Richard Cooper dichiarato vincitore a posteriori

Flashback: Alla North West 200 dello scorso anno, Richard Cooper ha dimostrato di essere il dominatore della classe Supertwin. Il britannico ha vinto la prima gara con uno stile superiore, davanti al sorprendentemente forte francese Pierre Yves Bian. Nella seconda gara, l'irlandese Joe Loughlin è stato nettamente battuto. L'esultanza del pilota britannico per la doppia vittoria è stata presto seguita dalla disillusione.

Il pilota della Kawasaki è stato successivamente squalificato a causa di un'infrazione tecnica relativa alla staffa della carenatura, ritenuta contraria al regolamento dagli ispettori tecnici dopo l'evento, che il suo team "JMcC Roofing Racing" ha rifiutato di accettare e ha presentato una protesta.

La sua moto è stata preparata dal nordirlandese Ryan Farquhar, che non solo è la forza trainante del grande successo della Supertwin nelle principali gare su strada e nel campionato irlandese, ma che da anni domina questa categoria come pilota, come dimostrano le sue vittorie al Tourist Trophy, alla North West 200 e all'Ulster Grand Prix.

"Da anni ormai ci sono sempre stati disaccordi con i commissari sportivi alla North West 200", ha dichiarato con rabbia il boss della squadra all'epoca. "Posso accettare questa squalifica da solo, ma mi dispiace per Richard e per gli sponsor che hanno investito i loro soldi e i loro prodotti per aiutare il nostro team a raggiungere i nostri obiettivi".

"Ho usato questo particolare telaio per cinque anni", ha spiegato al Belfast News Letter nel 2022. "Derek McGee è arrivato secondo al Tourist Trophy sull'Isola di Man proprio con questa bici. L'adesivo del TT che si ottiene se si supera l'ispezione tecnica è ancora sul telaio".

Quasi un anno e mezzo dopo l'evento, il ricorso del team è stato finalmente esaminato e l'appello contro la squalifica è stato infine accolto.

In un comunicato, la Motorcycle Union of Ireland (Unlster Centre) ha dichiarato: "Una giuria di cinque giudici ha ascoltato l'appello e le osservazioni del team di Richard Cooper prima di decidere che le vittorie in gara di Richard Cooper saranno ripristinate con tutti i premi in denaro, i record sul giro o di gara dovuti".

Tra l'altro, Richard Cooper è tornato alla North West 200 a maggio su una Kawasaki costruita da Farquhar e ha nuovamente dominato entrambe le gare Supertwin, stabilendo un nuovo record sul giro nella prima gara.